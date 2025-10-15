Salvador Losa: «3 Días Trail Ibiza consolida a la isla como referente deportivo de alto nivel»

La 12ª edición de 3 Días Trail Ibiza no solo refuerza su posición como una de las pruebas deportivas más importantes de Ibiza, sino que ha consolidado la apuesta institucional del Consell Insular por el turismo deportivo y la desestacionalización. "Esta prueba es un orgullo para los deportistas y para quienes amamos la isla. Nos permite promocionar Ibiza con la calidad y el ambiente que genera un evento como 3 Días Trail Ibiza", afirma Salvador Losa, Conseller de Deportes del Consell Insular de Ibiza.

Un éxito consolidado

El reconocimiento institucional a esta prueba se materializó en 2019, cuando el Consell Insular declaró 3 Días Trail Ibiza como 'prueba de interés turístico'. «Fue una muestra del reconocimiento a la importancia que se quería dar a nivel isla e institucional a este tipo de eventos», recuerda Losa.

Doce ediciones después, los números avalan esta apuesta: más de 1.000 participantes se desplazaron a Ibiza a finales de noviembre para practicar deporte durante 4 ó 5 días, generando un retorno mediático superior al millón de euros. «Creemos que ha sido una apuesta acertada y que los organizadores locales, en este caso Trideporte y Fátima, han sabido coger esa responsabilidad de corresponder a la isla y organizar una prueba de muy alto nivel que sitúa a Ibiza en el palmarés de un destino para celebrar y disfrutar de pruebas deportivas de este nivel», destaca el conseller.

Desestacionalización y turismo sostenible

Para un destino que recibe millones de visitantes concentrados principalmente en verano, la 3 Días Trail Ibiza representa una estrategia exitosa de desestacionalización. «Hemos conseguido que este producto atraiga a un número significativo de visitantes fuera de temporada, un momento en el que la isla puede disfrutarse con una oferta complementaria, en un entorno maravilloso, con más tranquilidad, con la luz de invierno y una costa inigualable», explica Salvador Losa.

Consenso insular y beneficio territorial

La declaración de prueba de interés turístico fue fruto del consenso entre los cinco municipios de la isla, que entendieron la relevancia de un producto deportivo con beneficio territorial. «No solo beneficia a una zona; toda la isla se beneficia, en imagen, y en que los deportistas quieren visitar diferentes zonas durante su estancia para conocer nuestra cultura y gastronomía, lo cual también transmiten», subraya el conseller de Deportes.

El Consell Insular de Ibiza continúa apostando por eventos deportivos de calidad que consoliden a la isla como un referente internacional en turismo activo, combinando la práctica deportiva con el disfrute de su patrimonio natural y cultural. 3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.