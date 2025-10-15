Los mejores regatistas se citan en Ibiza para el Campeonato de España de la clase Finn

La élite de la vela nacional e internacional se da cita esta semana en Ibiza. El Club Náutico Ibiza acoge en las instalaciones de Marina Ibiza, del 16 al 19 de octubre, a los participantes el Campeonato de España de la clase Finn. La prueba, organizada por el club ibicenco con motivo de su centenario, se celebra bajo la delegación de la Real Federación Española de Vela y promete ofrecer un espectáculo náutico de primer nivel en las aguas de Platja d’en Bossa.

El evento cuenta con el apoyo del Consell Insular de Ibiza, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, la Federación Balear de Vela, la Real Federación Española de Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional Finn, además de numerosas empresas locales que se han volcado con la cita.

El jueves 16 estará dedicado a la verificación de material, mediciones y registro de participantes (de 15 a 18 horas). Las regatas arrancarán el viernes 17 y se prolongarán hasta el domingo 19, con salidas previstas a las 12 horas los dos primeros días y a las 11.30 horas en la jornada final.

En total se disputarán ocho pruebas, siendo necesario completar al menos tres para que el campeonato sea válido.

Además de los principales clubes de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, la cita contará con regatistas de Estados Unidos, Australia, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Eslovaquia, Suiza y Holanda, lo que eleva el nivel de la competición a categoría internacional.

Entre los favoritos destacan nombres propios como el francés Laurent Hay (La Rochelle Nautique), actual subcampeón del mundo Máster y número uno del ranking mundial durante las tres últimas temporadas; el español David Terol, tercero en el Mundial Máster 2021 y quinto en 2025; el alemán Christof Burger, tercero del ranking mundial; y el portugués Felipe Silva, subcampeón del mundo Máster 2021 y décimo del ranking actual.

La Federación Catalana será la más numerosa, con 17 regatistas inscritos, mientras que el Club Náutico Ibiza, anfitrión del evento, estará representado por siete deportistas locales: Adrián Bedoya, Alejandro Cardona, Pere Sansano, Jordi Tur, Damián Albaladejo, Damián Verdera y Alberto Tur.

En total, 45 regatistas competirán en aguas ibicencas en un campeonato que el club organizador ha preparado con todo detalle. Más de 15 personas —entre jueces, medidor, balizadores, personal de salvamento de la Guardia Civil y miembros del club— velarán por el correcto desarrollo de la competición. El Campeonato de España de la clase Finn se perfila, así como una cita imperdible para los amantes de la vela, con emoción, técnica y espectáculo garantizados en uno de los escenarios más icónicos del Mediterráneo.