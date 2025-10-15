El Inter Ibiza cae con claridad ante el Platges de Calvià

El Platges de Calvià derrotó este miércoles por 3-1 al Inter Ibiza en el partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 11 de Tercera RFEF, aplazado por la imposibilidad de volar a Palma en la fecha en la que estaba establecido el partido. El equipo mallorquín se adelantó en el marcador a la media hora de juego por medio de Marcos Plomer, y solo 10 minutos después puso tierra de por medio gracias a Antoni, que dejó el partido visto para sentencia antes del descanso.

Los ibicencos recortaron distancias con un gol de Mauro a falta de un cuarto de hora de juego y se fueron arriba con todo buscando el empate, pero Ismael en el 86 dilapidó la esperanza pitiusa de volver con un buen resultado de Magaluf. Con esta derrota, el Inter Ibiza ocupa la novena posición con siete puntos tras cinco jornadas, debido al aplazamiento del partido del pasado fin de semana ante el Santanyí.