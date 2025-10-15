El Class Sant Antoni vuelve a casa... pero no a Sa Pedrera

El Class Bàsquet Sant Antoni jugará como local la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa de España, que le enfrentará al Grupo Alega Cantabria de Primera FEB. A pesar de que el Pabellón de Sa Pedrera todavía continúa con su remodelación, el club ibicenco ha conseguido que el encuentro se pueda disputar en el Pabellón de Es Viver, en el municipio de Eivissa. El duelo, que decidirá al equipo que se clasifica para la siguiente ronda, se disputará el próximo 21 de octubre desde las 20.30 horas.

La capacidad de aforo será muy reducida debido a las características y limitaciones de la instalación. Desde este mismo martes se inicia la solicitud de entradas, con prioridad para los abonados y patrocinadores del club sanantoniense. Las podrán pedir hasta el jueves de esta misma semana a las 20 horas. A partir de ese día se cursarán las peticiones para la cantera de la entidad por el método habitual (acabando el plazo el sábado 18 de octubre a las 14 horas). Inmediatamente, se iniciará la venta online de las entradas hasta agotar el aforo.

El Class Bàsquet Sant Antoni está protagonizando una excelente Copa de España. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal se plantó en las eliminatorias tras haber sido el mejor de todos los participantes de Segunda FEB. Ganó al Benicarló, al Amics del Bàsquet Castelló y al UE Mataró. Ahora quiere dar la sorpresa frente al Grupo Alega Cantabria.

Los ibicencos tendrán que esperar todavía unas jornadas más para volver a Sa Pedrera, ya en el mes de noviembre y en el campeonato de la fase regular de la Segunda FEB.