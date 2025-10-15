Las camisetas de las selecciones pitiusas lucirán el lema 'Visit Ibiza City'
R. J. Palomo
La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), con su presidente Jordi Horrach al frente, ha presentado en el campo de fútbol Sánchez y Vivancos el nuevo acuerdo de patrocinio mediante el cual el Ayuntamiento de Eivissa apoyará a las Selecciones Comarcales de Eivissa y Formentera durante las tres próximas temporadas.
Gracias a este acuerdo, las selecciones pitiusas lucirán en sus camisetas el lema “Visit Ibiza City”, con el objetivo de reforzar la promoción deportiva y turística del municipio.
En el acto han estado presentes el presidente de la FFIB, Jordi Horrach; el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero; el delegado de la Junta Insular de Eivissa y Formentera de la FFIB, Francisco Parra, y la concejala de Deportes, Catiana Fuster. Todos ellos han destacado la importancia de apoyar el fútbol formativo y los valores que representa.
Desde la FFIB subrayan que continuarán trabajando para impulsar el crecimiento del fútbol base y fomentar el desarrollo de los jóvenes talentos de las Pitiusas.
