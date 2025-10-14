‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’ busca transformar el municipio en una auténtica marea verde solidaria

El Ayuntamiento de Sant Antoni busca superar los 850 inscritos de la primera edición de “Sant Antoni Camina amb el Càncer” con la que el año pasado se recaudaron 9.515 euros destinados a apoyar a las asociaciones contra el cáncer de las Pitiusas. Una prueba que en esta ocasión cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza y que se desarrollará este domingo, 19 de octubre, a las 10 horas, en el Passeig de Ses Fonts, con una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco kilómetros amenizadas por el humorista José Boto, las actuaciones en directo de Iván Doménech y Joan Barbé, una entrega de premios, un sorteo y muchas novedades más.

Una marcha en la que aún pueden registrarse esta semana deportistas y personas de todas las edades en cualquiera de sus dos modalidades por un precio de 10 euros para los mayores de 16 años y de 5 euros para los menores de edad a través de la página web www.elitechip.net , en la que también se ha habilitado una fila cero. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de patrocinadores, mecenas y ciudadanos, un número de cuenta en el que pueden hacerse donaciones con cualquier importe con el concepto “Sant Antoni Camina amb el Càncer”: ES33 2100 0686 3202 0022 4204

Desde el Ayuntamiento confían en repetir la imagen del año pasado donde la marea amarilla, que este año será verde, llenó las calles del municipio con personas de todas las edades que se reunieron para apoyar una causa tan importante como es la lucha contra el cáncer. Un evento deportivo con el que se pretende dar a las asociaciones de la isla que, con su trabajo, combaten esta enfermedad desde todas sus áreas, la visibilidad y la notoriedad que se merecen, siendo las auténticas protagonistas de esta jornada solidaria.

Entre las entidades benéficas que estarán presentes en este evento se encuentran la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), la Asociación de Padres de Niños con cáncer de Baleares (ASPANOB), la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), la Asociación Española Contra el Cáncer de Ibiza, y la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, así como la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, quienes han vuelto a participar por segundo año consecutivo en esta cita deportiva reafirmando su unión y su compromiso común con los pacientes oncológicos de las Pitiusas.

Música en directo, premios y más sorpresas

Un año más, la música en directo llenará de ritmo esta carrera de la mano de los músicos ibicencos Iván Doménech y Joan Barbé, quienes amenizarán esta jornada interpretando algunos de los clásicos más populares de la música española. Tras la actuación, se realizará la entrega de los premios de los tres primeros puestos de la clasificación masculina y femenina de cada categoría.

Posteriormente, se celebrará un sorteo benéfico que contará con numerosos premios gracias a la colaboración de diversas empresas ibicencas que han decidido poner su granito de arena en la lucha contra el cáncer y en la que todos los asistentes inscritos en este evento deportivo tendrán la oportunidad de participar automáticamente con el número de dorsal asignado para la carrera o la caminata.

Recorrido de la prueba

“Sant Antoni camina amb el Càncer” consiste en dos pruebas que se celebrarán de manera paralela: una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco kilómetros por el centro de Sant Antoni. El recorrido de la caminata partirá del Carrer Ample, cruzando el pueblo por el Carrer Soledat, hasta llegar a la Carretera de Cala Gració, donde se dará la vuelta para volver por el Passeig de Ponent, hasta la meta en el Passeig de la Mar frente la oficina de Ports IB. En cuanto a la carrera deportiva, se hará el mismo recorrido, pero llegando hasta la misma rotonda de Cala Gració, que hace que sumen los dos kilómetros de diferencia.

Los participantes se dividirán en ocho categorías diferentes: Sub-18, Sub-20, Senior y Sub-23, Máster 35 años, Máster 40 años, Máster 45 años, Máster 50 años y Máster 55 años y más.

Este evento deportivo cuenta con el apoyo de la Federación de Atletismo de las Islas Baleares, (FAB), del club de atletismo Sa Raval y de Ports IB. Empresas como Grupo Mambo, Unvrs, O Beach, o Asesoría Musson también se han sumado a esta causa como patrocinadores.