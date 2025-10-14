El San Pablo Burgos, primer escollo del Trasmapi HC Eivissa en la Copa del Rey

El Trasmapi HC Eivissa ya conoce a su rival en la eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en Ibiza. El equipo de Geno Tilves tendrá un debut complicado en la competición del KO en el que se tendrá que medir al UBU San Pablo Burgos, uno de los equipos más poderosos de División de Honor Plata. El encuentro se disputará el 4 o 5 de noviembre, aún con fecha y horario por confirmar.

El equipo burgalés ocupa actualmente la segunda plaza en Plata con ocho puntos y un balance de cuatro victorias (Benidorm, Proin Triana, Contazara Zaragoza y BM alcobendas) y una derrota (OAR Coruña), mientras que los insulares están ubicados en la cuarta posición con seis puntos y un balance de tres victorias (BM Soria, Barça Atlètic y Sinfín Santander) y dos derrotas (Agustinos Alicante y BM Benidorm).