El San Pablo Burgos, primer escollo del Trasmapi HC Eivissa en la Copa del Rey
El partido se disputará el 4 o 5 de noviembre
El Trasmapi HC Eivissa ya conoce a su rival en la eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en Ibiza. El equipo de Geno Tilves tendrá un debut complicado en la competición del KO en el que se tendrá que medir al UBU San Pablo Burgos, uno de los equipos más poderosos de División de Honor Plata. El encuentro se disputará el 4 o 5 de noviembre, aún con fecha y horario por confirmar.
El equipo burgalés ocupa actualmente la segunda plaza en Plata con ocho puntos y un balance de cuatro victorias (Benidorm, Proin Triana, Contazara Zaragoza y BM alcobendas) y una derrota (OAR Coruña), mientras que los insulares están ubicados en la cuarta posición con seis puntos y un balance de tres victorias (BM Soria, Barça Atlètic y Sinfín Santander) y dos derrotas (Agustinos Alicante y BM Benidorm).
- El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable
- La 15K de Formentera es finalmente suspendida: '¿Por qué han esperado tanto para cancelarla?
- El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra
- Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’
- El segundo peor arranque de la historia de la UD Ibiza
- Un Castellón letal en ataque mete en problemas a la SD Ibiza
- Cuenta atrás para la 40ª edición de la Pujada a sa Cala de Ibiza
- Los ibicencos regresan a casa con un impresionante medallero en la Liga de Estrellas de kick-boxing