El Gasifred Atlético ya conoce los horarios del partido aplazado y de Copa del Rey
Los ibicencos tendrán que disputar dos partidos intersemanales las dos próximas semanas
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este martes el horario del encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey, eliminatoria que se disputará a partido único entre el Gasifred Atlético con el Hospitalet Bellsport el martes 28 de octubre a las 20 horas en el Poliesportiu Sergio Manzano.
También tiene fecha ya el partido entre el conjunto ibicenco y Zambu Pinatar, que se tuvo que aplazar el pasado sábado por la imposibilidad del equipo peninsular de salir de Murcia por la dana. Este encuentro se disputará el martes 21 de octubre a las 20 horas en Sa Blanca Dona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable
- La 15K de Formentera es finalmente suspendida: '¿Por qué han esperado tanto para cancelarla?
- El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra
- Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’
- El segundo peor arranque de la historia de la UD Ibiza
- Un Castellón letal en ataque mete en problemas a la SD Ibiza
- Cuenta atrás para la 40ª edición de la Pujada a sa Cala de Ibiza
- Los ibicencos regresan a casa con un impresionante medallero en la Liga de Estrellas de kick-boxing