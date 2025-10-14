El Gasifred Atlético ya conoce los horarios del partido aplazado y de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este martes el horario del encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey, eliminatoria que se disputará a partido único entre el Gasifred Atlético con el Hospitalet Bellsport el martes 28 de octubre a las 20 horas en el Poliesportiu Sergio Manzano.

También tiene fecha ya el partido entre el conjunto ibicenco y Zambu Pinatar, que se tuvo que aplazar el pasado sábado por la imposibilidad del equipo peninsular de salir de Murcia por la dana. Este encuentro se disputará el martes 21 de octubre a las 20 horas en Sa Blanca Dona.