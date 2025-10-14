Elías Escandell se proclama subcampeon del Trofeo Mediterráneo de Motocross 2025 con la Selección Española

Este fin de semana, Italia acogía una nueva edición del Trofeo de Mediterráneo de Motocross en el circuito de La Colla (Pieve di Teco) donde el equipo de España luchó hasta el final, pero terminó en segunda posición. Una emocionante competición marcada por la igualdad, donde Italia se llevó la victoria final con una ventaja de solo cinco puntos, mientras que Francia completó el podio en tercera posición.

Un año más el piloto ibicenco del Motoclub de Formentera I Eivissa Elías Escandell era seleccionado por la RFME para formar parte del equipo nacional de España para participar en el Trofeo Mediterráneo de Motocross junto a otros grandes pilotos nacionales como son Simeo Ubach, Salvi Pérez y Carlos Prat.

Elías, a pesar de competir habitualmente en la categoría de MX2 en esta cita competiría en la categoría élite de MX1, estando en clara desventaja, ya que participaba con una motocicleta de 350 cc frente a las 450 cc de la mayoría de los pilotos, pero a pesar de ello demostraba su altísimo nivel con un fin de semana impresionante.

Elías Escandell, empezaba los entrenamientos libres marcando unos tiempos impresionantes y marcando el segundo mejor crono, mejorando en los entrenamientos cronometrados marcando el mejor tiempo, siendo el piloto más rápido y conseguía la pole position. De nuevo en el warmup de calentamiento antes de las mangas de competición volvía a marcar el mejor tiempo. En las mangas de carrera, sufría un poco en las salidas al llevar una motocicleta de menor cilindrada, pero conseguía colocarse entre los diez primeros, remontando a marchas forzadas posiciones, pero sufriendo por los desniveles y subidas del circuito donde tenía que apurar al máximo para poder hacer frente a las motocicletas más potentes, pero a pesar de ello realizaba unas mangas excepcionales remontando posiciones y luchando por llegar a la cabeza de carrera, conseguiendo finalizar la primera manga en quinta posición y la segunda en sexta posición.

Con estas puntuaciones se colocaba en la quinta plaza de la general de la categoría MX1, pero al ser un campeonato por países, con los puntos de sus compañeros, la escuadra española conseguía finalizar en una muy destacada segunda posición del trofeo, por detrás de Italia

El seleccionador nacional, Paco Rico, valoró así el resultado del combinado español: «Finalmente el equipo ha conseguido terminar segundo. Ha sido una bonita lucha entre pilotos y equipos hasta la bandera de cuadros. Los pilotos han demostrado su nivel y compromiso: Simeo ha estado espectacular en sus dos mangas, Elías tenía velocidad para ganar y lo ha demostrado con sus remontadas pero sus salidas no han sido buenas, y tanto Salvi como Carlos han hecho un gran trabajo con las 250. El equipo ha estado muy unido y sólido. Enhorabuena a todos ellos y gracias a la RFME por el apoyo constante a nuestros pilotos».

Con esta actuación, España reafirma su posición como una de las potencias del motocross mediterráneo, dejando una excelente imagen y espíritu competitivo en el trazado italiano de Pieve di Teco.

Desde el Motoclub de Formentera I Eivissa hemos de felicitar una vez más a nuestro gran piloto Elías Escandell, el que ya lleva unos años destacando a nivel Europeo y mundial, siendo uno de los pilotos a tener en cuenta para la lucha de las posiciones de pódium del Europeo de la categoría MX2 en 2026.