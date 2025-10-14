Más de 50 coches pelearán por la victoria en la Pujada a Sa Cala 2025

El Automóvil Club de Eivissa y Formentera (AC) ha presentado este martes la 40ª edición de la Pujada a Sa Cala - Subida Isla de Ibiza en el Consell de Ibiza. Al acto de presentación asistió el consejero de Deporte del Consell de Ibiza, Salvador Losa, el presidente del Automóvil Club Ibiza, José Antonio Vázquez y el vicepresidente del Automóvil Club Ibiza, José Joaquín Fernández.

La histórica cita, que este año cumple cuarenta años de historia, será puntuable para el Campeonato Balear de Montaña 2025 y contará con más de 54 inscritos, manteniendo el mismo nivel de competición que el pasado año. El acto de presentación oficial tendrá lugar este viernes, de 16 a 19 horas, en el polideportivo de Can Guerxo, con una exposición de los coches participantes y encuentro con los pilotos.

Los entrenamientos oficiales se disputarán este sábado a partir de las 15 horas, y las mangas de entrenamiento y carrera el domingo a partir de las 9 horas, en Sant Vicent de Sa Cala, uno de los trazados más emblemáticos del automovilismo balear.