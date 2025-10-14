Chema Martínez regresa a 3 Días Trail Ibiza para su tercera participación consecutiva

Chema Martínez (Madrid, 1971) ha confirmado su presencia en la duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, marcando así su tercera participación consecutiva en la prueba ibicenca. El atleta madrileño se une a un destacado elenco que ya cuenta con nombres de la talla de Pau Capell y Núria Picas, consolidando el evento como una de las citas más importantes del calendario nacional de trail running.

El debut de Martínez en 3 Días Trail Ibiza en 2023 no pudo ser más exitoso, alzándose con la victoria en la Media Maratón del sábado. En su segunda participación, en 2024, el corredor de Adidas finalizó en sexta posición en la general de los 3 días con Media Maratón, demostrando su versatilidad y resistencia en el formato de etapas.

Con un palmarés que incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) y Pekín (2008), Martínez ha logrado sus mayores éxitos en los Campeonatos de Europa de Atletismo, conquistando el oro en Múnich (2002) en 10.000 metros y la plata en Gotemburgo (2006) en la misma distancia.

Un regreso ilusionante

Sobre su regreso a la isla pitiusa, Chema Martínez expresó su entusiasmo: «Vuelvo a 3 Días Trail Ibiza a una carrera que ya es la tercera vez que voy, me hace una especial ilusión, que voy conociendo aunque cada año sorprende con los circuitos espectaculares, diferentes cada año».

El atleta destacó la evolución del evento: «Se ha convertido en una de las grandes citas del trail running, donde tiene parte social, parte competitiva y la posibilidad de hacer la competición a tu antojo, puedes elegir cualquiera con varias modalidades».

«Estoy encantado de estar en mi tercera edición de 3 Días Trail Ibiza, preparado para darlo todo los tres días y de vivir la experiencia compitiendo y compartiendo con toda la gente unos días en una isla mágica como es Ibiza», concluyó Martínez.

Récord de participación

La edición de 2025 de 3 Días Trail Ibiza ha batido el récord de inscritos, superando los 1.000 participantes, lo que consolida la prueba como un referente del trail running español y confirma el creciente interés por este formato único de competición por etapas. La presencia de corredores de élite como Chema Martínez, Pau Capell y Núria Picas, junto con el millar de participantes de todos los niveles, garantiza un fin de semana intenso de deporte y convivencia en los espectaculares parajes de la isla de Ibiza.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares, demostrando el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y el turismo sostenible en la isla.