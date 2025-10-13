El 'Ozu Dos' del R.C.N. Torrevieja se adjudica las XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas, marcadas por la borrasca Alice

Las aguas de Ibiza y Formentera fueron el lugar donde se celebró el pasado fin de semana la regata XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas de la clase Crucero ORC, organizada por el Club Náutico Ibiza.

Primera jornada

Con 34 embarcaciones en la línea de salida, a las 10 horas del viernes dio comienzo la primera jornada puntuable de la competición más longeva de las que se celebran en las Pitiusas. Con viento sostenido de entre 18 y 20 nudos, los participantes emprendieron rumbo para rodear la isla de Formentera por estribor, con llegada en Punta Gavina (Punta Pedrera), completando un recorrido de 26 millas náuticas que puso a prueba la pericia de las tripulaciones.

El primer barco en cruzar la línea de llegada en tiempo real fue el 'Spaniard', a las 14:43 horas. Tras la compensación de tiempos, el 'Ozu Dos' del R.C.N. Torrevieja se situó al frente de la clasificación general con 1,5 puntos, seguido por el 'Spaniard' del R.C. Regatas de Alicante, y el 'Setebello' del Club de Vela Puerto de Andratx en tercera posición.

Segunda jornada

El sábado, la salida de la segunda jornada se retrasó debido a la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas. Finalmente, a las 15 horas, las 29 embarcaciones que continuaban en la competición partieron para cubrir las 21 millas que unían Formentera con Sant Antoni, con un recorrido acortado respecto al previsto. La inestabilidad atmosférica marcó la jornada, y un fuerte chubasco sorprendió a la flota durante el trayecto. A pesar de las dificultades, las embarcaciones lograron arribar a Sant Antoni por la tarde.

El 'Ozu Dos', de Enrique Mena, volvió a imponerse en tiempo compensado, consolidando su liderazgo y allanando el camino hacia la victoria final. El segundo puesto fue para el 'Alba Alba', del C.N. Ibiza, patroneado por Luis Mata, que ascendió al segundo lugar en la clasificación general provisional, seguido del 'Jeffertje 3' del R.C.N. Calpe, capitaneado por Carl Bal.

Tercera jornada

La jornada final, celebrada el domingo, también comenzó con retraso debido a las condiciones meteorológicas. La salida se dio finalmente a las 12.40 horas, una vez desactivada la alerta. Las embarcaciones partieron desde Sant Antoni rumbo al Puerto de Ibiza, completando un recorrido de 19 millas náuticas sin complicaciones y a buen ritmo.

En esta última prueba, el vencedor fue el 'Improbable', de Sergey Moskovskikh, seguido por el 'Blue Brothers', de Javier Marí, y el 'L’Immens', de Nicolás Pesich.

Clasificación general y entrega de premios

Tras el cómputo final, el 'Ozu Dos' del R.C.N. Torrevieja se proclamó vencedor absoluto de las XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas, con 11,5 puntos, dominando de principio a fin la competición, que este año coincidió con la conmemoración del centenario del Club Náutico Ibiza.

La segunda posición fue para el veterano 'Kim', de Marina El Portet de Dénia, patroneado por Yann Lythgoe, con 13,5 puntos. En tercer lugar, se situó el 'Alba Alba', del C.N. Ibiza, de Luis Mata, con 15 puntos.

La entrega de premios tuvo lugar a las 19 horas en el Restaurante Calma de Marina Ibiza, con la presencia de Pedro Vidal, secretario de Cultura y Deportes del Govern Balear; Javier Bonet, director de Deportes del Consell Insular de Ibiza; representantes de Marina Ibiza, Insotel y Trasmapi; así como los directivos del Club Náutico Ibiza, encabezados por su presidente Damián Verdera.

Las autoridades felicitaron al club organizador por la «excelente gestión del evento», destacando «la participación y el espíritu deportivo de las tripulaciones», que disfrutaron de «la navegación en las Pitiusas pese a las complicadas condiciones meteorológicas».

Resultados finales

Clasificación general:

1.º Ozu Dos – Enrique Mena – R.C.N. Torrevieja

2.º Kim – Yann Lythgoe – Marina El Portet de Dénia

3.º Alba Alba – Luis Mata – C.N. Ibiza

Clase ORC A: Setebello – Luca Monzani – Club de Vela Puerto de Andratx

Clase ORC B: Kim – Yann Lythgoe – Marina El Portet de Dénia

Clase ORC C: Ozu Dos – Enrique Mena – R.C.N. Torrevieja

Clase ORC D: Blue Brothers – Javier Marí – C.N. Ibiza

Primer clasificado en tiempo real: Jeffertje 3 – Carl Bal – R.C.N. Calpe