Los ibicencos regresan a casa con un impresionante medallero en la Liga de Estrellas de kick-boxing

El pasado fin de semana se celebró en Arganda del Rey (Madrid) la Stars League, la liga de kick-boxing más prestigiosa del país, en la que compiten peleadores nacionales e internacionales de diferentes federaciones. En esta ocasión, nueve integrantes del club Budoka Ibiza, la mayoría pertenecientes a los programas de seguimiento y tecnificación, viajaron acompañados por Mario Segovia, director general de la Federación Balear de Kick-boxing, y Juanjo Ramón, uno de los coaches del club.

Los resultados vuelven a demostrar el excelente nivel técnico que se desarrolla en Ibiza y consolidan al Budoka como una fábrica de campeones, con el mayor número de títulos nacionales e internacionales en la historia del deporte ibicenco.

Los resultados del equipo Budoka Ibiza fueron: Ángel Lozano (Oro en K1 Light y Oro en Kick Light); Gabriela Dorado (Oro en Light y Oro en Kick Light); Hugo Ribas (Plata en Kick Light); María Campos (Plata en Kick Light); Olivia Rodríguez (Bronce en Kick Light); Muna Lluck (Bronce en Kick Light); Pedro Giménez (Bronce en Kick Light); Pau Tudela (Bronce en Kick Light) y Pedro Sansano (clasificado entre el 5º y 8º puesto en Kick Light).

El club Budoka continúa así ampliando su palmarés y reafirmando el excelente momento que atraviesa el kick-boxing ibicenco en el panorama nacional.