Las condiciones meteorológicas no pueden con el Ibiza Footvolley Open

La playa de Santa Eulària fue el escenario de la sexta edición del Ibiza Footvolley Open 2025, un torneo internacional que reunió a algunos de los mejores jugadores del mundo en un ambiente marcado por la pasión deportiva y los desafíos del clima. A pesar del fuerte temporal que azotó la isla y obligó a suspender la competición en varias ocasiones, el evento —organizado por la Asociación Deportiva Ibiza Footvolley— se desarrolló con éxito, demostrando una vez más la solidez y compromiso de la organización y los deportistas.

El título de campeones fue para Maor Hass (Israel) y Renan Billy (Brasil), considerado uno de los mejores jugadores del mundo. El subcampeonato recayó en Mikel Marín (Barcelona) y Gustavo Folhas (Brasil), mientras que el tercer lugar fue para los representantes de Córcega Lulu Alessandri y Luca Carlini.

Con esta edición, el Ibiza Footvolley Open consolida su posición como una «cita imprescindible en el calendario internacional de este deporte, combinando la energía de la competición con el incomparable entorno de las playas de Ibiza».