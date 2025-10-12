La SD Ibiza desafía la imbatibilidad del Castellón B

La SD Ibiza se desplaza hoy hasta el Campo 1 de Gaetà Huguet para medirse a las 12 horas al Castellón B en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo ibicenco llega a esta cita en undécima posición con cinco puntos en cinco jornadas y tras cuatro partidos consecutivos sin ganar en los que ha cosechado dos empates (Porreres y Espanyol B) y dos derrotas (Olot y Atlético Baleares), por lo que necesita volver a la senda del triunfo para escapar de las posiciones de peligro.

Por otra parte, el filial orellut, equipo recién ascendido de Tercera RFEF, ocupa la novena plaza con siete puntos tras conseguir dos victorias (Reus y Alcoyano), un empate (Valencia B) y dos derrotas (Atlético Baleares y Barcelona B). En casa, donde ha conseguido sus dos triunfos, se muestra como un rival peligroso, venciendo por 3-1 al Reus y 4-1 al Alcoyano.

Raúl Casañ declaró en la previa que su equipo está «con mucha energía y muchas ganas». El técnico rojillo declaró que tienen «analizado al rival, un equipo muy ofensivo, que marca y encaja muchos goles y que tiene gente con mucha calidad», y manifestó que han «preparado el partido para regresar a Ibiza con los tres puntos».