Rafa Cabanillas, contundente en el cierre de la Copa Marnaton eDreams en Ibiza

Después de varios días de incertidumbre, y de que una alerta naranja por climatología adversa pusiera en riesgo la celebración de la prueba, este sábado 11 de octubre las espectaculares aguas turquesas del norte de Ibiza han acogido una épica cuarta edición de la MARNATON eDreams Ibiza by Baleària. El último evento del calendario de la Copa MARNATON eDreams, el circuito de natación en aguas abiertas de referencia del país, ha tenido que adaptar los horarios y distancias para que los más de 500 nadadores y nadadoras inscritos pudieran disputar con absoluta seguridad los 4 km y 2 km de la paradisíaca prueba, entre Port Sant Miquel y Cala Benirrás.

David Campà, director de MARNATON, ha asegurado que «han sido muchas horas de incertidumbre, pero teníamos un plan alternativo muy trabajado en caso de que se desactivara la alerta». En este sentido, Campà ha afirmado que «finalmente nuestro dispositivo de seguridad en el mar ha podido balizar todo el recorrido, y los participantes han podido disfrutar de una prueba movida, pero con todas las garantías durante la ventana que el temporal nos ha ofrecido». El responsable de la organización ha añadido que «sin el apoyo de Baleària, eDreams, el Consell de Ibiza y el ayuntamiento de Sant Joan, y por supuesto de los hoteles de Cala Sant Miquel Ibiza Resort, esta prueba no sería posible. Estamos sumamente agradecidos y con muchas ganas de seguir viniendo».

Los resultados

En los 4 km, con un circuito de ida y vuelta entre Port Sant Miquel y Cala Benirrás, Rafa Cabanillas se ha llevado el primer puesto de forma contundente (0:49:55), cerrando la temporada con su novena Copa MARNATON eDreams. Sylvain Gleizes ha sido segundo (0:54:05) y el italiano Sandro Vezzani tercero (0:54:13). En categoría femenina, la también italiana Sonia Toscani ha sido primera (0:55:31), Ona de Miguel segunda (0:58:48) y Anna Serra tercera (1:01:08).

En los 2 km, con salida desde Cala Benirràs y llegada en Port Sant Miquel, Dani Ortiz se ha llevado la victoria (0:24:58), seguido de Ricardo Ander (0:25:48) y Julien Michel (0:27:09). En categoría femenina María Carbonell ha sido la ganadora (0:29:06), Loredana Minuz ha sido segunda (0:30:36), y Greta Farina tercera (0:31:03).

Con esta cuarta Marnaton eDreams Ibiza by Baleària se cierra la temporada de natación en aguas abiertas y la Copa Marnaton eDreams, que este año ha celebrado ya su edición número catorce con más de 6.000 inscritos, tan solo en 2025.