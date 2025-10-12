La Peña Deportiva se acuesta colíder tras vencer al Mercadal

La Peña Deportiva venció este domingo por 2-1 al Mercadal y dormirá como colíder tras el aplazamiento del encuentro entre el primer clasificado, el Manacor, y la SD Portmany. La dana que sacudió este fin de semana las islas provocó que también se suspendiesen los partidos del inter Ibiza y la SD Formentera.

Los primeros cuarenta y cinco minutos en Santa Eulària empezaron con retraso debido a la llegada tardía de los menorquines por las lluvias y los retrasos en el aeropuerto. Otra de las sorpresas del choque fue el cambio de cromos en la portería local. Samu Carrasco, habitual en las cinco primeras jornadas, dejó paso a Lautaro, que debutó ante los menorquines estrenando también titularidad.

El comienzo del partido fue un duelo de respeto entre la Peña y el Mercadal, tanteándose para reconocer los puntos débiles de ambos. Fue el conjunto local el primero que pareció ver las posibles debilidades del rival, ya que, en base a balones entre líneas y buscando la espalda de la defensa, Salinas primero y Montori después tuvieron acercamientos que de haber conectado bien con el balón, el resultado posiblemente habría sido mayor.

Uno de esos balones entre líneas sí logró su objetivo. El primer tanto de la mañana fue obra del 9 peñista. Montori no perdonó en un mano a mano ante el portero tras un pase perfecto de Parra entre los centrales. Minutos después del tanto, ya al borde del descanso, Salinas tuvo una clara que no llegó a definir.

Tras el asueto el encuentro cambió un poco la cara. El Mercadal mejoró y lo intentó colgando balones, especialmente desde el costado derecho, sin mayor peligro para la zaga de la Peña. El segundo tanto local vino tras una falta por mano. A unos 25 metros, Pedro Parra, que venía de anotar una falta directa también la jornada anterior ante el Binissalem, volvió a superar la barrera y colarla al fondo de la red, poniendo tierra de por medio. Sin embargo, el Mercadal recortó distancias cinco minutos después en las botas de Isaac Melià tras aprovechar un rechace en el área.

El marcador no se movió más en los minutos restantes. La Peña supo jugar esos minutos finales y dormir un partido que se le había complicado sin necesidad. Incluso en el añadido, Saza, Mubarak y Nico, tuvieron oportunidad de incrementar un luminoso que se quedó finalmente mostrando el 2-1 con el que la Peña se lleva los tres puntos.