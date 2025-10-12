La organización de la 15K Formentera ofrece el dorsal gratuito para 2026 tras la cancelación por la dana

Tras la cancelación de la 2ª edición de la 15K Formentera Sunset Run, la organización de la carrera ha comunicado oficialmente a todos los inscritos que podrán canjear gratuitamente su dorsal para estar de nuevo en la línea de salida en 2026. "Este comunicado llegó vía e-mail y SMS a todos los participantes, pocas horas después de la suspensión de la prueba deportiva", indican.

Alerta naranja decretada a las 16:42 h.

La organización ha querido explicar lo sucedido ayer en Formentera: "A poco más de una hora para el inicio de la competición, con la alerta naranja desactivada a las 15:00 h. y con todos los dispositivos humanos y materiales preparados, un cambio inesperado y sobrevenido en las previsiones meteorológicas derivó en un episodio adverso ante el que las autoridades competentes decretaron una nueva alerta naranja a las 16:42 h. y enviaron un mensaje ES ALERT a toda la ciudadanía". "Un fenómeno meteorológico extremo no esperado en los modelos predictivos precipitó los acontecimientos", añaden.

La organización canceló de forma inmediata la prueba deportiva por causas de fuerza mayor debido a las restricciones que esta alerta conlleva, entre ellas, la prohibición de celebrar eventos deportivos en espacios abiertos.