Los ibicencos sufren en el Mundial de gravel

Los ciclistas ibicencos Enrique Morcillo, Efrén Fernández y Juan Carlos Campillo participaron este fin de semana en el Campeonato del Mundo de Gravel, disputado en la región neerlandesa de Limburgo, donde el belga Florian Vermeersch se proclamó campeón del mundo tras una brillante actuación.

La cita reunió a los mejores especialistas del planeta en una exigente prueba marcada por los tramos de tierra, el viento y el elevado nivel competitivo. En este contexto, los representantes pitiüsos completaron una participación discreta, sin opciones de pelear por los puestos de cabeza pero logrando finalizar una carrera de gran dureza y prestigio internacional.

El mejor clasificado fue Enrique Morcillo, que cruzó la meta en la posición 119 con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 6 segundos, rodando a una media de 35,8 kilómetros por hora. El ciclista del equipo Scott Cala Bandida se mantuvo en el grupo intermedio durante buena parte de la prueba y consiguió completar el recorrido dentro del top-120 mundial.

Por su parte, Efrén Fernández Carrión finalizó en la posición 166 con un crono de 5:34:42 y una media de 32,4 km/h, dentro de la categoría Máster 35, mientras que Juan Carlos Campillo Vicente no acabó la carrera tras pasar por el control intermedio de los 30 kilómetros con un tiempo de 51:03, en la categoría Máster 55.

En la lucha por el maillot arcoíris, el belga Florian Vermeersch —subcampeón en las dos últimas ediciones— logró al fin el oro con un tiempo de 4h39:12, aventajando en 40 segundos al neerlandés Frits Biesterbos y en 1:23 al esloveno Matej Mohoric, que volvió a subir al podio. Otro de los favoritos, el británico Thomas Pidcock, tuvo que conformarse con la sexta plaza.

Pese a no destacar en la clasificación, la presencia de los tres ibicencos en un evento de esta magnitud supone un nuevo paso adelante para el ciclismo pitiuso, cada vez más presente en competiciones internacionales y en disciplinas emergentes como el gravel, que sigue ganando adeptos tanto entre profesionales como entre aficionados.