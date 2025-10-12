La dana obliga a suspender el partido entre Portmany y Manacor
La Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) anunció ayer que, debido a la alerta naranja en la que se encontraba la isla de Ibiza, el partido que se iba a disputar entre la SD Portmany y el Manacor ha sido aplazado. Misma situación que el Inter Ibiza, que el viernes vio cómo su partido se tenía que suspender por la misma situación. Hoy, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la Peña Deportiva, segunda en la clasificación, recibirá en el Municipal de Santa Eulària (12 horas) al Mercadal, sexta con dos puntos menos que los de la Villa del Río. La SD Formentera, por otra parte, visitará al Son Cladera (12.45 horas).
- El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable
- El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra
- Decenas de familias ruedan juntas en la primera etapa de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo
- Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’
- Pena máxima para la SD Ibiza en el Estadi Balear
- Óscar Fuentes se sube a lo alto del podio en La Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo
- Cuenta atrás para la 40ª edición de la Pujada a sa Cala de Ibiza
- Las familias de Indurain, Somarriba y Pereiro se dan cita por primera vez en la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo