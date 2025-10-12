La dana obliga a suspender el partido entre Portmany y Manacor

La Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) anunció ayer que, debido a la alerta naranja en la que se encontraba la isla de Ibiza, el partido que se iba a disputar entre la SD Portmany y el Manacor ha sido aplazado. Misma situación que el Inter Ibiza, que el viernes vio cómo su partido se tenía que suspender por la misma situación. Hoy, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la Peña Deportiva, segunda en la clasificación, recibirá en el Municipal de Santa Eulària (12 horas) al Mercadal, sexta con dos puntos menos que los de la Villa del Río. La SD Formentera, por otra parte, visitará al Son Cladera (12.45 horas).