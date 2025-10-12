Un Castellón letal en ataque mete en problemas a la SD Ibiza

La SD Ibiza sumó una nueva derrota este domingo por 2-1 en el Gaetà Huguez ante el Castellón B en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los ibicencos, que encadenan cinco partidos consecutivos sin ganar, se asoman a los puestos de peligro pese a no ser inferiores a su rival, que demostró tener más pegada. Los pitiusos demostraron tener mojada la pólvora después de disparar 18 veces, seis de ellas entre los tres palos.

Raúl Casañ solo realizó un cambio respecto al once que saltó el pasado fin de semana al Estadi Balear, dando entrada a Mario Riquelme en detrimento de Marquitos, que tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo.

La lluvia dio un poco de tregua para el inicio de un choque que comenzó con mucha intensidad la SDIbiza, que trató de llevar la iniciativa y que tuvo tres peligrosos acercamientos por la banda derecha. No conseguía salir de su campo ni saltar la presión rojilla el filial orellut en los primeros compases del partido ante un conjunto ibicenco que logró encerrar a su rival y que estuvo a punto de inaugurar el marcador en varias ocasiones, pero el Castellón, en su primera llegada, mandó el balón a la cazuela. Corría el minuto 10 cuando Alcira, tras una falta directa, engañó a los defensores pitiusos y a Frías y coló el balón por debajo de la barrera para poner la ventaja en el marcador para los locales, que solo necesitaron una ocasión para perforar la portería ibicenca.

El gol no cambió el guion de partido de la SD Ibiza, que siguió presionando a su rival y acaparando el dominio del partido, mientras que su rival le entregó la posesión del balón y se limitó a defender en bloque bajo y buscar la velocidad de sus hombres de arriba al contragolpe. La insistencia de los rojillos encontró premio en el minuto 26 tras trenzar una buena jugada y poner el empate en el marcador.

Poco le duró la alegría a los visitantes, ya que el Castellón volvió a adelantarse en el 34 después de que Charbel pusiese un balón a Segura y el atacante orellut batiese a Frías con una gran definición.El equipo local creció con el gol y achuchó a una SD Ibiza que supo aguantar el vendaval ofensivo castellonense, pero que se fue al descanso perdiendo 2-1 tras una primera parte en la que comenzó muy bien, pero se fue diluyendo con el paso de lo minutos.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con la SD Ibiza volcada y apretando arriba frente a un Castellón replegado, agazapado atrás y a merced del cuadro rojillo, que también mejoro su rendimiento defensivo y consiguió aguantar las endiabladas transiciones locales, que estuvieron muy cerca de cristaizar en el tercer gol gracias a un potente disparo de Domi que Frías, en una gran intervención, consiguió repeler para dejar con vida a los suyos.

El conjunto castellonense se sacudió el dominio inicial rojillo y creció con balón con el paso de los minutos ante una SD Ibiza a la que se le acababa el tiempo, pero que no se rindió y siguió luchando para intentar rascar algo positivo.

El conjunto rojillo subió líneas y asumió riesgos en el tramo final buscando un empate que no llegó a pesar de finalizar con 18 tiros, pero solo seis entre los tres palos. Los pitiusos lo intentaron de todas maneras, pero no encontraron la forma de perforar la portería de Torner y la victoria se quedo en Castellón.

Los ibicencos no pudieron repetir las machadas conseguidas ante Porreres y Espanyol B, en las que lograron rescatar un punto en el tiempo de descuento, y con esta derrota, la SD Ibiza se mete en problemas. El equipo de Raúl Casañ encandena cinco partidos consecutivos sin sumar los tres puntos y desciende hasta la undécima posición (a falta de varios partidos por jugar) con cinco unidades tras seis jornadas. La próxima semana, los insulares recibirán al Valencia B en un partido en el que necesitarán imperiosamente una victoria para cambiar esta dinámica e intentar alejarse de los puestos de peligro.