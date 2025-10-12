El CA Sa Raval, cuarto en el Europeo máster de cross en Madeira

El Club Atletisme Sa Raval ha vuelto a representar con honores a España en un campeonato internacional, esta vez en el Campeonato de Europa Máster de campo a través, celebrado en la isla portuguesa de Madeira. En el Día de la Hispanidad, los veteranos de Sant Antoni volvieron a enfundarse la camiseta nacional con orgullo, logrando junto a la selección española M40 una meritoria cuarta posición continental, muy cerca del podio.

«Nos sabe a poco, estando cerca de los segundos y terceros a falta de poco más de una vuelta, se intentó, pero no se pudo», explicó ‘Pepiyo’ Gutiérrez, satisfecho pese a quedarse a las puertas del metal.

No fue el único representante del Club Atletisme Sa Raval en la cita europea. También compitieron José Serra, Iñaki Alonso y José Vicente Gadea, completando una destacada participación pitiusa en esta exigente prueba de campo a través.

El calendario del atleta rondeño —residente en Ibiza desde hace años— continúa cargado en Madeira. El jueves disputará su segunda carrera, los 10 kilómetros en ruta, una distancia en la que aspira a sumar un nuevo metal a su ya brillante palmarés. Pepiyo González cuenta con medallas europeas y también ha subido al podio en competiciones mundiales máster. Además, está inscrito en la prueba de obstáculos, una de sus especialidades.

La delegación del Club Atletisme Sa Raval se completa con otros atletas en distintas disciplinas: Aitor Casal, en 1.500 metros; José Vicente Gadea, en medio maratón; Julián Mateo, en salto con pértiga; y Alberto Aguilera, en salto de altura.

Todos ellos forman parte del nutrido grupo de deportistas españoles desplazados a Madeira, en una de las expediciones más numerosas de la historia del atletismo máster nacional. En total, España cuenta con 427 atletas inscritos (295 hombres y 132 mujeres), situándose como el tercer país con más participantes, solo por detrás de Gran Bretaña y Alemania.