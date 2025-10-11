El Trasmapi HC Eivissa quiere seguir en estado de gracia

El Trasmapi HC Eivissa sigue de dulce. El equipo dirigido por Geno Tilves ha comenzado la temporada como un cohete y ocupa ahora mismo la segunda posición en Plata con seis puntos tras cuatro jornadas, en las que ha derrotado a poderosos conjuntos como el Barça Atlètic o el Sinfín Santander.

Los ibicencos quieren continuar con la racha de dos victorias consecutivas este sábado ante BM Benidorm (20 horas, Sa Blanca Dona), conjunto recién descendido de ASOBAL que se encuentra undécimo en la clasificación, y que aterriza en Ibiza tras vencer en casa al Balonmano Soria. El equipo alicantino es vulnerable lejos del Palau d’Esports L’illa de Benidorm como atestiguan sus dos derrotas fuera de casa, donde ha claudicado ante Burgos (31-19) y Málaga (34-32).

«Nos visita Benidorm en un partido muy difícil. Es un equipo recién descendido de ASOBAL que conserva el bloque del año pasado y que ha estado un poco mermado por las lesiones, pero está recuperando gente y tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Será un partido duro, tienen mucha artillería en ataque y tenemos que estar muy concentrados, serios y no cometer errores no forzados», señaló Tilves en la previa, que también quiso «animar a todo el mundo» a que vaya a «apoyar al equipo».