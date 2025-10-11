El Trasmapi HC Eivissa naufraga ante el Benidorm

El Trasmapi HC Eivissa sumó su segunda derrota de la temporada en un apretado partido ante el BM Benidorm en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de Plata, disputado en Sa Blanca Dona. El conjunto dirigido por Eugenio Tilves, que fue de más a menos, cayó ante un recién descendido de ASOBAL que supo gestionar mejor los momentos claves del encuentro.

El partido, que estuvo en duda hasta último momento por las condiciones meteorológicas, comenzó a las 20.45 horas, 45 minutos más tarde del horario establecido. El Trasmapi fue partidario de aplazar el encuentro, pero ni el BM Benidorm ni el cuerpo arbitral dieron su brazo a torcer.

El choque, que se inició con un ritmo endiablado, bajó de pulsaciones con el paso de los minutos, y ningún equipo consiguió distanciarse en el marcador. El Benidorm subió la intensidad defensiva ante un Trasmapi que no encontraba el ritmo en ataque y no se sentía cómodo sobre la pista, lo que provocó que estuviese diez minutos sin anotar. Pese a las dificultades, el equipo de Geno Tilves llegó al ecuador de la primera mitad con una desventaja de un gol (6-7). Los locales se mantuvieron en el partido gracias al buen hacer de Fer González y de Broto, el cántabro dándole la fluidez necesaria al ataque y echándose el equipo a la espalda con sus goles y el guardameta echando el cerrojo a su portería.

Poco a poco, el Trasmapi descifró la defensa peninsular y encontró mejores sensaciones en ataque, momento en el que a su rival se le apagó la bombilla, lo que provocó que los ibicencos se distanciasen por primera vez en el marcador y el primer tiempo muerto de Marko Krivokapic, que tuvo que pedir otro receso cuando los locales se pusieron cinco goles arriba. El segundo break hizo mella en el Benidorm, que con un parcial de 0-3 se volvió a meter en el partido y le pasó la patata caliente a Tilves, que se vio obligado a gastar un tiempo muerto para cortar esa dinámica. Los pitiusos consiguieron sofocar la rebelión alicantina y el encuentro se fue al descanso con resultado de 14-13.

Las espadas estuvieron en todo lo alto en la segunda mitad, con un BM Benidorm que se fue con todo arriba y que consiguió empatar en el minuto diez (16-16). Los ibicencos se atascaron en ataque y perdieron la fluidez y la claridad en el último pase que tuvieron durante la primera mitad, algo que les penalizó y que provocó que su rival se metiese en el partido. Además, Agustín, el portero visitante, mejoró su rendimiento en la segunda parte, convirtiéndose en el principal artífice de la victoria junto a Sempere y en una pesadilla para los atacantes pitiusos.

El encuentro se rompió y se convirtió en un correcalles, algo que benefició al Benidorm, que se puso dos arriba en el ecuador de la segunda parte, lo que supuso que Geno Tilves pidiese tiempo muerto, consciente de que la victoria se le escapaba. Chychykalo empató a falta de un minuto y medio para el final, pero Pol Roy volvió a dar ventaja a los suyos desde los siete metros. Tilves pidió su último tiempo muerto para armar un último ataque y tratar de rascar un empate, pero los alicantinos defendieron con uñas y dientes y se terminaron llevando la victoria por 27-28. El Trasmapi HC Eivissa lo dio todo, pero cayó en un igualado partido que decidió la falta de fluidez y la gestión en los momentos clave.