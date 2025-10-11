Se suspende el partido entre el Santanyí y el Inter Ibiza por la DANA

El Grupo 11 de Tercera RFEF, en el que hay cuatro representantes pitiusos, disputará este fin de semana su sexta jornada a excepción del Inter Ibiza, cuyo partido ha suspendido por las condiciones meteorológicas adversas de este fin de semana.

La SD Portmany será la primera representante pitiusa en disputar su partido de este sábado (15.30 horas) en el Municipal de Sant Antoni ante el líder, el Manacor, que aterriza en Ibiza en un estado de forma formidable que le ha hecho ganar sus cinco partidos. Los de Lolo Paniza, anteúltimos con tres puntos, afrontan un partido complicado con la misión de cortar la racha positiva de los mallorquines.

Por otra parte, el Inter Ibiza, octavo con siete puntos pero con un partido menos por el aplazamiento ante el Platges de Calvià, ha visto como la Federación de Fútbol de las Islas Baleares ha suspendido este viernes por la DANA su visita al Santanyí. El domingo será el turno de la Peña Deportiva, que recibe al Mercadal (12.30 horas), y de la SD Formentera, que se medirá a domicilio al Son Cladera (12.45 horas).