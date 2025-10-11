El San Pablo Ibiza arrolla al Ourense en diez minutos

El San Pablo-Ibiza firmó una exhibición de pegada y autoridad en su visita al pabellón municipal Dos Remedios, donde goleó por 2-8 al Ourense Ontime en la cuarta jornada de liga del Grupo 1 de Segunda División femenina de fútbol sala. El conjunto ibicenco, que buscaba su segundo triunfo del curso para consolidar las buenas sensaciones del inicio de campeonato, no sólo cumplió con creces, sino que protagonizó una segunda parte demoledora.

El partido comenzó con un Ourense herido en su orgullo tras tres derrotas consecutivas, pero decidido a plantar cara. Las gallegas lograron adelantarse en el minuto 13 gracias a un potente disparo con la zurda de Carlita. La alegría local, sin embargo, duró apenas 30 segundos: Lucía igualó la contienda para el San Pablo a la salida de un saque de esquina. El intercambio de golpes se mantuvo hasta el descanso, con ocasiones claras en ambas áreas. Daniela tuvo el 2-1 tras un error visitante y poco después Pao, con una gran intervención, evitó el tanto local y sostuvo el empate al intermedio.

Tras el paso por vestuarios, el cuadro pitiuso salió decidido a sentenciar. A los doce segundos, Haru culminó una brillante jugada colectiva para firmar el 1-2. Aunque Carlita volvió a empatar con un disparo desviado por una defensora, el dominio pasó a ser totalmente visitante.

Ya en el minuto 28 de encuentro, Uxi avisó con un balón al palo antes de que Isa pusiera por delante al San Pablo tras un envío largo que no pudo despejar la portera local. Larisa amplió la ventaja a renglón seguido después culminando una rápida transición (2-4).

Vendaval visitante

A partir de ahí, el vendaval ibicenco fue incontrolable. Fati, con un trallazo lejano, anotó el quinto; Haru volvió a marcar al contragolpe y repitió desde su propio campo aprovechando la portera-jugadora del Ourense. Fati cerró la goleada con el definitivo 2-8 a tres minutos del final.

En apenas diez minutos, las de Sergio Oruj desbordaron al colista y confirmaron su buen momento de forma lejos de la isla. El San Pablo-Ibiza suma así tres puntos de oro que lo impulsan hacia la zona alta de la clasificación con siete puntos en su casillero.