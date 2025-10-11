El San Pablo-Eivissa quiere volver a la senda del triunfo y hundir más al Ourense

El San Pablo-Eivissa encara este fin de semana la cuarta jornada del Grupo 1 de la Segunda División de fútbol sala femenino. El equipo de Sergio Oruj se desplaza a tierras gallegas para medirse al Ourense Ontime este sábado (Polideportivo Los Remedios, 19.30 horas).

Las ibicencas, octavas en la tabla con cuatro puntos y un balance de una victoria, un empate y una derrota, tratarán de agrandar la crisis de un Ourense que ha perdido sus tres partidos, en los que además ha encajado 22 goles.

Buen momento para recuperar la moral de un San Pablo que comenzó la liga con triunfo por 3-4 ante Mioño, pero que en los dos últimos encuentros, disputados en casa, solo ha conseguido un punto de seis posibles tras empatar ante Marín Futsal (2-2) y caer en la última jornada ante Bembrive, que se llevó los tres puntos de Es Viver tras imponerse 0-1.

Sergio Oruj volverá a contar con todas sus jugadoras para un partido que supondrá también el regreso de Fátima Villar, que se cayó de la convocatoria la pasada semana por unas molestias.