Patinazo del Class Bàsquet Sant Antoni en Huesca

El Class Bàsquet Sant Antoni encajó este sábado la primera derrota de la temporada al caer en un irregular partido frente al Lobe Huesca La Magia (87-83). El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal fue de más a menos en el encuentro, al que llegó con opciones de triunfo en el último tramo. Sin embargo, los sanantonienses se atascaron ante un rival que estuvo más acertado y que apretó mucho y bien para conseguir su primera victoria de la temporada. Facilitada también por un pésimo porcentaje de triples de los isleños (7/28) y un mejorable registro en los libres (14/27).

Ni el partidazo de De la Rúa (MVP con 20 puntos y 7 asistencias) y Stoilov (16 puntos) salvó a un Sant Antoni que sufrió la calidad de adversarios como Figueroa (18 puntos), Corraliza y Wells (12 puntos cada uno).

Comenzó con ímpetu el conjunto oscense, pero los ibicencos supieron contrarrestar la embestida. Con el paso de los minutos se pusieron por delante, desarrollando un gran baloncesto liderados por Santi Paz y Dani de la Rúa. Del empate a diez, se pasó al 10-20 con un 0-10 de parcial para los de Berrocal. De ahí al final del periodo, los pitusos siguieron muy fuertes, haciendo daño con casi todas las facetas de juego. El primer cuarto acabó con un contundente 18-30 a favor de los ‘portmanyins’.

Pero gracias a los puntos de Corraliza y Vázquez, el Huesca se acercó en el marcador. Con 31-36, Berrocal tuvo que pedir tiempo muerto para frenar el crecimiento de los aragoneses. Sin embargo, el Class encontró en Stoilov un filón. El búlgaro hizo mucho daño en la pintura y con sus puntos sostuvo a su equipo. El Sant Antoni, que estuvo muy desacertado en los tiros libres, supo sufrir y se fue al descanso con ocho puntos de renta (41-49). Fue Solarin, con una canasta sobre la bocina, el que cerró el segundo cuarto y dio aire a los pitiusos.

En el inicio del tercer cuarto, Stoilov y De la Rúa siguieron haciendo daño, lo que permitió al Sant Antoni volver a abrir una brecha de diez puntos (43-53). Se enchufó entonces Wells para los oscenses. Suyos fueron cuatro puntos consecutivos del parcial de 6-0 de los locales, que se acercaron hasta el 51-55. Berrocal pidió tiempo y su equipo encontró solución a los problemas, marchándose con autoridad (55-70). Rafa Sanz, entrenador del Huesca, paró el partido y ordenó las ideas de los suyos, que terminaron el cuarto metiéndose de lleno en la pelea (67-70).

El Class empezaba a jugar con fuego, pero todavía no se quemaba. En los primeros instantes del último acto, el Lobe se volvió a poner por delante con el 71-70, después de muchísimos minutos, tras una canasta de Badmus. Después, Corraliza torpedeó la línea de flotación isleña con un triple que fijaba el 74-70. El Sant Antoni empezaba a dar signos de que podía caer, pero llegó al tramo decisivo sólo un punto por debajo gracias a un triplazo de De la Rúa (82-81). Quedaba poco más de un minuto de juego y otro truco más del mago daba vida a su escuadra. Sin embargo, las malas decisiones de los de Berrocal beneficiaron a un Huesca que llegó más fresco y entero para ganar a uno de los favoritos al ascenso.