El pabellón de Can Guerxo, inundado e impracticable

Ibiza todavía trata de recuperarse de los efectos de la terrible DANA que asoló la isla el pasado 30 de septiembre. Las consecuencias para muchos comercios, locales, garajes y viviendas han sido desoladoras, y también para varias infraestructuras deportivas.

Estado del parquet de Can Guerxo. | T.E.

Una de ellas es el pabellón de Can Guerxo, lugar de entrenamiento de muchos clubes ibicencos de diferentes disciplinas, que ha tenido que cerrar sus puertas debido al mal estado en el que se encuentra su interior por las lluvias. El Ayuntamiento de Sant Josep ha afirmado a Diario de Ibiza que Can Guerxo es su «infraestructura municipal más afectada por la DANA del 30 de septiembre», ya que «el agua se filtró por las puertas de emergencia y por el techo», lo que ha provocado «el cierre de la instalación».

El parquet se ha abombado por las lluvias y humedad acumulada. | T.E.

Sobre las posibles medidas para solucionar este problema, el consistorio declaró que «este jueves se aprobó en el pleno del municipio solicitar al Gobierno la declaración de todo el municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil», para de esta manera poder «iniciar las obras para rehabilitarlo». Una propuesta «apoyada por todos los grupos, desde el popular al socialista, Ara Ibiza, Unidas Podemos y Vox».

Se desconoce si los daños que ha sufrido el pabellón han sido causa de las precipitaciones o por alguna negligencia en su construcción. El Ayuntamiento, al ser preguntado sobre esta cuestión por Diario de Ibiza, ha declinado responder. Cabe recordar que el propio Ayuntamiento aprobó en el año 2020 un gasto de 426.000 euros para la remodelación de Can Guerxo. Esta reforma conllevó la intervención en una cubierta en la que ya se habían detectado goteras, aunque «en ningún momento se detectaron patologías estructurales». También se dotó la azotea de una nueva canaleta para el desagüe de las precipitaciones, se cubrió la extensión de 3.100 metros con unos paneles tipo sándwich y se les pintó con un pigmento especial y fueron tratados contra la corrosión, medidas que no fueron suficientes para evitar que se inundase el pasado 30 de septiembre.

Son muchos los equipos y los deportes afectados por el cierre de la instalación deportiva. El instituto Algarb y la escuela de Can Guerxo han cedido al Ayuntamiento de Sant Josep sus pistas para que entrenen algunos equipos, como es el caso del Cric Ses Salines, que ha aceptado esta propuesta al no tener otra manera de poder realizar sus entrenamientos.

Un parche temporal, pero insuficiente si miramos a largo plazo, ya que son muchas las disciplinas deportivas, con sus entrenamientos y partidos, las que se aglutinaban en este lugar, y que ahora han visto afectada su planificación con todo lo que ello conlleva. Los desastres, por desgracia, nunca vienen solos.