Fútbol sala | Segunda División
Aplazado el partido del Gasifred ante el Zambú Pinatar en Ibiza por la dana
El CFS Pinatar solicitó la suspensión ante las adversas condiciones meteorológicas tanto en Alicante como en Ibiza
R. J. PALOMO
El encuentro entre el Gasifred Atlético Ibiza y el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, correspondiente a la tercera jornada del Campeonato Nacional de Segunda División de Fútbol Sala, ha sido suspendido y aplazado debido a la situación de alerta meteorológica provocada por la dana 'Alice'. El partido estaba programado para disputarse este sábado 11 de octubre de 2025 a las 19 horas en Es Viver.
El CFS Pinatar solicitó la suspensión ante las adversas condiciones meteorológicas tanto en el lugar de celebración como en Alicante, desde donde el equipo tenía previsto volar hacia la isla el mismo sábado.
Según la información del servicio 112 de la Generalitat Valenciana y la Aemet, durante la jornada de hoy se esperan chubascos tormentosos localmente torrenciales en la provincia de Alicante, con acumulaciones de hasta 140 y 180 litros en pocas horas, así como lluvias intensas en el archipiélago balear.
En aplicación del artículo 56.a) de los Estatutos de la RFEF, se ha determinado que concurren razones de fuerza mayor para la suspensión del encuentro.
La resolución establece que ambos clubes disponen de un plazo de dos días hábiles para acordar una nueva fecha de celebración, que será posteriormente fijada por el órgano competente. Contra esta decisión cabe recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en un plazo de 48 horas desde su notificación.
