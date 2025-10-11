La 15K de Formentera es finalmente suspendida: "¿Por qué han esperado tanto para cancelarla?"

La esperada carrera 15K Formentera Sunset Run, que debía disputarse en la tarde de este sábado 11 de octubre, ha sido suspendida a última hora debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la dana ‘Alice’, que azota las Pitiusas desde hace varios días.

La decisión, comunicada por la organización pasadas las 17:00 horas, ha causado un notable malestar entre muchos de los corredores inscritos, que ya se encontraban desplazados en Formentera para participar en la prueba. Según testimonios recogidos, los participantes lamentan que la suspensión se haya anunciado cuando el temporal ya había empeorado y tras haber invertido tiempo y dinero en el viaje y la estancia.

“Se habían suspendido partidos de fútbol y otros eventos en toda Baleares, incluso antes de que empeorara el tiempo, pero los organizadores de la 15K han esperado hasta el último momento”, criticaban algunos atletas, que aseguraban que a primeras horas de la tarde el clima era todavía estable y que la decisión podría haberse tomado con más antelación. “Si se hubiera cancelado por la mañana, la gente no habría cogido el barco ni gastado en comida o alojamiento”, lamentaban.

Comunicado oficial del Consell de Formentera

En una nota de prensa enviada a los medios, el Consell Insular de Formentera informó de la suspensión de las carreras previstas para esta tarde, apenas dos horas después de haber confirmado que se mantenían: “Ante el cambio climatológico y el aumento del nivel de alerta a naranja, vigente hasta las 20 horas según la Dirección General de Emergencias del Govern balear, les informamos que se cancela la carrera 15K Formentera Sunset Run.”

La institución insular adoptó esta decisión tras la última actualización del Govern balear, publicada a las 16:44 horas, en la que se elevaba nuevamente el nivel de alerta a naranja, después de haber sido reducido a amarillo a las 15:00.

Prácticamente de forma paralela al aviso del Consell, los teléfonos móviles en Formentera volvieron a emitir la alarma de Protección Civil – 112, que advertía de lluvias intensas e instaba a evitar desplazamientos y extremar la precaución.

La organización de la carrera también publicó un comunicado en sus redes sociales informando de la suspensión por culpa de las “condiciones meteorológicas sobrevenidas” y la reactivación de la alerta naranja, que prohíbe la celebración de eventos deportivos al aire libre. En el texto, los responsables de la prueba lamentaban la situación y aseguraban que todo estaba preparado para dar la salida, además de prometer que mantendrían informados a los corredores sobre los próximos pasos.

La 15K Formentera Sunset Run había agotado todas sus plazas y era una de las citas más esperadas del calendario otoñal pitiuso. Sin embargo, la llegada de la dana ‘Alice’ ha dejado a los más de 2.000 corredores inscritos sin poder disfrutar de la prueba, en una jornada marcada por la frustración y las críticas por la tardanza en comunicar la suspensión.