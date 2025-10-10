Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Antoni acoge otra edición del ‘Ibiza Chess Festival’

El torneo, en el que participarán 110 jugadores, se celebrará este fin de semana

Imagen de la presentación del Ibiza Chess Festival. | ASA

Redacción Deportes

Ibiza

La Associació cultural Amics dels Escacs, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni, celebra un año más el evento de ajedrez ‘Ibiza Chess Festival’ en el municipio de Sant Antoni, donde desde este viernes se reunirán jugadores profesionales y aficionados para competir.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni, Daniel Sánchez; el organizador del evento, Nicolo Napoli; el director general de THB Ibiza, Pedro Nogueroles; la directora comercial de THB Ibiza, Cristina Pernía, y la directora de THB Ocean Beach, Shelley Penilla, han dado a conocer los detalles del evento de ajedrez, que consta de tres torneos.

En la competición que comenzará hoy participarán 110 jugadores representando a un total de 15 nacionalidades diferentes. Entre los más relevantes, destaca la campeona de Ucrania, Angelika Valkova, el gran maestro Tomás Sosa de Argentina, la jugadora Niusha Ashfrein de Irán, Alina Baguizina de Kazajistán y Julia Muraret, representando Andorra. Un elenco de grandes jugadores que aumentará el nivel y la competitividad del Ibiza Chess Festival.

Esta nueva edición que está a punto de comenzar cuenta con el patrocinio de O Beach Ibiza y Familia Marí Mayans, y se celebrará desde hoy hasta el próximo 12 de octubre en el ThB Ocean Beach e Invisa Es Pla.

