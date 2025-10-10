El próximo rival de la UD Ibiza esquiva la quiebra

El Juventud Torremolinos ha conseguido respirar cuando parecía abocado al colapso. El próximo rival de la UD Ibiza, sumido en una crisis económica que amenazaba su viabilidad, ha encontrado una tabla de salvación en un grupo inversor multinacional con capital procedente de Baréin y Colombia, cuya entrada en el club será oficial en los próximos días según fuentes próximas a la noticia.

La operación supone un punto de inflexión para la entidad de El Pozuelo, que arrastraba impagos cercanos al medio millón de euros. Parte de esa deuda —unos 300.000 euros heredados del anterior propietario y otros 200.000 en gastos de la presente temporada— ya ha comenzado a ser saldada. Los primeros pagos a jugadores, cuerpo técnico y cantera se han efectuado esta semana, lo que permite vislumbrar cierta estabilidad tras meses de incertidumbre.

«Los socios japoneses han comprobado la seriedad del nuevo grupo y las transferencias ya están en marcha», explicó el director deportivo, Juan Carlos Luque, en Radio Marca Málaga. Según detalló, la nueva propiedad está creando una sociedad anónima en España con el objetivo de evitar errores del pasado y profesionalizar la gestión del club.

Más allá de las finanzas, el Juventud Torremolinos deberá resolver su compleja relación con el San Félix, su club convenido, con el que mantiene tensiones derivadas del traspaso de Dean Huijsen al Real Madrid. Aunque aún resta un año de contrato entre ambas partes, su continuidad está en entredicho.

La confirmación del nuevo inversor marcará, previsiblemente, el final de una etapa convulsa y el inicio de una nueva era para el Juventud Torremolinos.