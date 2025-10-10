Ibiza se consolida como capital del fútbol balear en 2026 con los grandes eventos de la FFIB

Ibiza reafirmará su papel como epicentro deportivo de las Islas Baleares en 2026 con la celebración de algunos de los eventos más destacados de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). La Gran Gala del Fútbol Pitiuso, prevista para octubre del próximo año, convertirá la ciudad en el corazón del fútbol balear, reconociendo los logros de clubes, jugadores, entrenadores y demás protagonistas del deporte pitiuso.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, expresó su satisfacción por la elección de la capital como sede de la Gran Gala del Fútbol Pitiuso, la Gran Fiesta de los Campeones, el Torneo Interislas y las finales de los Juegos Escolares. “Estamos muy orgullosos de que Ibiza haya sido escogida para acoger estos eventos tan importantes. Será una oportunidad única para mostrar nuestra isla, sus infraestructuras y nuestra pasión por el deporte. La ciudad está preparada para recibir a los clubes, jugadores, aficionados y técnicos, y hacer que se sientan como en casa”, destacó Triguero.

Por su parte, la concejala de Deportes, Catiana Fuster, subrayó que es “un honor para el Ayuntamiento de Ibiza albergar los principales eventos de la FFIB” y que se trabajará intensamente para que los participantes disfruten de “una experiencia inolvidable”.

Antes de la gala, el nuevo estadio de Es Putxet acogerá ese verano la Gran Fiesta de los Campeones, donde los equipos vencedores de las distintas categorías del fútbol base y sala recibirán sus merecidos trofeos.

Con la elección de Ibiza para estos tres grandes eventos, la FFIB y el Ayuntamiento buscan potenciar el turismo deportivo, dinamizar la economía local y consolidar la imagen de la isla y del archipiélago como referentes en la organización de citas deportivas de primer nivel.