Huesca, otra dura prueba para el Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni sigue con su ‘exilio’ forzoso, debido a las obras de renovación que se están llevando a cabo en el pabellón de Sa Pedrera, y este sábado visita al Lobe Huesca La Magia en el segundo partido de la fase regular del Grupo Este de Segunda FEB. El encuentro se jugará desde las 20.15 horas en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca y será televisado por LaLiga+. Los isleños, que hasta la fecha han ganado todos sus partidos oficiales esta temporada (tres de Copa de España y uno de liga), buscarán su segundo triunfo consecutivo en el campeonato liguero.

Después de superar con apuros al Homs UE Mataró en el estreno por un apretado 63-66 y con suspense, el bloque entrenado por Josep Maria Berrocal ha entrenado con cierta normalidad, a diferencia de la semana anterior. Sin embargo, los pitiusos deberán emplearse a fondo si quieren doblegar a un rival que llega necesitado tras perder frente al Spanish Basketball Academy madrileño por 78-66.

Se trató de una derrota en la que hubo jugadores del conjunto aragonés que brillaron con luz propia. Fue el caso del base Ismael Corraliza, que acabó el duelo con 19 puntos, así como el pívot Ademide Badmus, que capturó 9 rebotes. Son deportistas a destacar dentro de «un buen equipo», según señaló Berrocal, y que está «bien entrenado» por el cordobés Rafael Sanz, que lleva ya varias temporadas al frente de los oscenses. «Independientemente del rival contra el que juguemos, lo más importante es cómo llega el Sant Antoni, cómo se prepara y cómo intentamos obtener el máximo potencial de nosotros mismos», manifestó el preparador catalán de los de Portmany.

«Los rivales siempre nos pondrán las cosas muy difíciles, pero lo primero que debemos conseguir es que nuestro equipo rinda al máximo posible, aunque esto no te garantiza que puedas ganar», declaró Berrocal, que no tiene claro si podrá contar con todos sus efectivos para este encuentro.

Después de la primera jornada de la competición, el Sant Antoni ocupa el séptimo puesto en la conferencia Este, mientras que el Huesca es penúltimo. Sólo tiene peor basket average el Ciudad Molina Basket, que es colista del campeonato. Los portmanyins quieren seguir creciendo para asentarse en la zona alta de la tabla como uno de los favoritos a optar por el ascenso a la Primera FEB.