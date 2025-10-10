Goles al cielo en el Memorial Marcelino Hernández

El pabellón de es Viver fue el epicentro el pasado fin de semana del fútbol sala en Ibiza debido a la celebración de la cuarta edición del Memorial Marcelino Hernández, persona que dejó un gran legado en el Gasifred y en el fútbol sala de la isla. En el torneo participaron un total de cinco equipos: Cosmitos Formentera, Gasifred Atlético femenino, UD Isleñas, CD San Pablo-Ibiza B y UE Sant Josep, que se juntaron para conmemorar la figura de Marcelino Hernández y «celebrar los valores del fútbol sala, la amistad y memoria de una persona muy especial para el club».

Todos los partidos se disputaron el domingo en una jornada cargada de acción. Por la mañana comenzaron las eliminatorias, que tuvieron lugar en un horario comprendido entre las 10 y las 14 horas. Las semifinales se disputaron a las 16.30 y las 17.30 horas y el plato fuerte, la final, comenzó a las 19.45 horas. Tras la misma, el torneo se clausuró con la entrega de premios.

El San Pablo se terminó llevando una competición muy disputada en la que eliminaron a la UD Isleñas en semifinales. Posteriormente, las de Ca n’Escandell se proclamaron campeonas en la final tras imponerse al Gasifred Atlético, que previamente había vencido a la UE Sant Josep en semifinales tras una frenética tanda de penaltis. Las chicas del Cosmitos fueron eliminadas en la primera fase.