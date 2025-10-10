El Gasifred Atlético vuelve al ruedo con energías renovadas

Fin de las ‘vacaciones’ para el Gasifred Atlético. El conjunto dirigido por José Fernández regresa a la competición este fin de semana tras el parón con energías renovadas para intentar sumar su primera victoria de la temporada ante Zambu Pinatar.

Tras dos jornadas de competición en la Segunda División de fútbol sala, el Gasi ocupa la décima plaza con un punto tras un inicio endiablado en el que se ha medido ya a dos aspirantes al ascenso. En el debut, los ibicencos se desplazaron a tierras andaluzas para medirse al Málaga, que la pasada temporada cayó en el play-off de ascenso a Primera División ante O Parrulo, conjunto que logró el salto a la categoría de oro nacional.

El equipo malacitano venció con contundencia (7-2) a los insulares en un partido que dejaron visto para sentencia en el descanso (4-1). Una dura pero previsible derrota ante un rival que mostró su candidatura para estar en la zona noble de la clasificación al final de la campaña. En la siguiente jornada, el Gasifred se desplazó hasta Almería para enfrentarse a otro candidato al ascenso, El Ejido. Los ibicencos sufrieron un percance con su avión que les obligó a retrasar una hora un partido que dominaron de principio a fin, pero que le empataron a falta de ocho segundos tras una polémica falta, inexistente a ojos de jugadores y cuerpo técnico.

A pesar de no haber ganado ningún partido, el plantel pitiuso ha demostrado ser un equipo que ve puerta con facilidad como atestiguan sus ocho tantos a favor en las dos primeras jornadas, lo que le coloca como el segundo equipo más goleador de toda la categoría por detrás del Málaga, que ha anotado una diana más que los pitiusos.

Pero también es el equipo más goleado con 13 tantos. Muchos goles encajados en sólo dos jornadas, algo en lo que José Fernández ha hecho hincapié durante este parón. El técnico catalán es consciente de que la plantilla tiene mucha pegada y cuenta con dinamita en la zona ofensiva, pero también sabe que debe ajustar una defensa que da muchas facilidades a sus rivales. Siete tantos encajados en el primer partido y seis en el segundo son una cifra inasumible para cualquier equipo, por lo que durante estas dos semanas los entrenamientos se han centrado en mejorar la parcela de contención para no dar tantas oportunidades.

Otro de los factores a los que se agarran los pitiusos es Ibiza, ya que la pasada temporada fueron el séptimo mejor equipo de la categoría en casa con 26 puntos conseguidos en 15 jornadas, donde solo perdieron tres partidos.

El Gasi, superado ya el fulgurante inicio con dos complicadas salidas ante rivales de prestigio, debutará por fin en casa este sábado ante un rival de ‘su’ liga, Zambu Pinatar, que aterrizará en la isla en idéntica posición que los locales, con un punto en dos jornadas. Los murcianos empataron en el debut en su visita al recién ascendido Avanza Jaén (2-2) y cayeron con estrépito en casa frente al AD Sala 10 (1-4). La pasada temporada, el Gasifred empató en la ida ante los pinatarenses (4-4), que vieron también como los ibicencos les derrotaron en su estadio el pasado 10 de mayo gracias a una exhibición ofensiva (5-7).

El equipo ibicenco tiene ante sí un mes propicio para sumar puntos y escalar posiciones en la clasificación. Tras medirse este fin de semana a Zambu Pinatar, el Gasi visitará la semana que viene al Levante, que ha comenzado la liga con una victoria y una derrota. Después del cuadro granota, los de José Fernández recibirán en casa a Burela, un recién descendido al que la pasada temporada los pitiusos eliminaron en los dieciseisavos de Copa del Rey por un contundente 6-3. Esto acaba de empezar.