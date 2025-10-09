Inicio de cal y arena para el San Pablo-Eivissa

No es fácil acoplar un equipo en el que hay cinco nuevos fichajes más el entrenador. Engrasar cada pieza de la maquinaria conlleva su debido tiempo. El San Pablo-Eivissa está sufriendo ese periodo de acoplamiento en sus propias carnes en este inicio liguero. El equipo de Sergio Oruj, que comenzó la temporada oficial el pasado 21 de septiembre, ha cosechado una victoria, un empate y una derrota en los tres primeros partidos de liga.

Las ibicencas, encasilladas en el Grupo 1 de Segunda División, iniciaron su segundo curso en la categoría de plata de nuestro fútbol sala femenino con un triunfo a domicilio en Mioño que disparó la ilusión de la parroquia de Ca n’Escandell. Posteriormente, disputaron dos partidos en casa ante dos equipos llamados a estar arriba: el primero ante un recién descendido como Marín Futsal, al que ganaban por 2-0 a falta de seis minutos, pero que terminó rescatando un punto in extremis en Es Viver tras conseguir empatar un encuentro que se le puso muy cuesta arriba.

Este fin de semana, el San Pablo volvió a recibir a otro candidato al ascenso, Bembrive, que con un gol en el minuto 14 supo frenar el ritmo de partido para llevarse los tres puntos de Ibiza y dejar a las jugadoras de Sergio Oruj sin anotar por primera vez en este curso. El conjunto vigués, actual campeón del Grupo 1 de Segunda División, se quedó a las puertas del ascenso tras caer la pasada temporada en el play-off ante Chiloeches, que se llevó el gato al agua y consiguió el billete a Primera División.

En declaraciones a Diario de Ibiza, Sergio Oruj declaró ayer estar orgulloso con el trabajo realizado durante el primer mes de trabajo: «Llevamos solo un mes entrenando. El resto de equipos lleva un mes o 20 días más de preparación, las jugadoras se conocen más y eso se nota». El técnico catalán manifestó que a sus jugadoras les falta «meter goles», pero que el trabajo defensivo «está siendo bueno».

Oruj es consciente de que el equipo necesita un periodo de adaptación: «Cuando hay un entrenador nuevo y jugadoras nuevas, todos tienen que acoplarse. Cada uno viene de un sitio, es un sistema de juego diferente y poco a poco lo están aprendiendo, están cogiendo la defensa muy bien». El entrenador afirmó que su equipo dio «un paso más este fin de semana a la hora de defender», y que está «contento» con sus jugadoras, ya que «están trabajando duro, entrenando bien, y poco a poco se van viendo más cosas».

Los dos últimos partidos de la escuadra ibicenca han sido ante dos candidatos al ascenso: Marín y Bembrive. Frente a las primeras, el técnico de San Pablo cree que a su equipo le faltó «el estado físico», y que «la segunda parte se hizo muy larga». «No supimos aguantar bien el marcador, sufrir, saber cerrar el partido o dar un patadón al balón cuando la situación lo requería», y lamentó que las pitiusas pudieron «matar el partido en la primera parte».

Sobre la derrota ante Bembrive, el preparador notó una «mejoría defensiva del equipo», a pesar de contar con la baja de una de sus mejores jugadoras, Fati, que este fin de semana volverá a la convocatoria. A pesar de no contar con la internacional uruguaya, el entrenador valoró que sus jugadoras «dieron la cara y respondieron al 100%».

A pesar de los últimos dos tropiezos, Oruj está satisfecho del trabajo de su equipo, al que ve «muy bien. Las chicas cada día trabajan mejor, tienen ganas y están ilusionadas». Ahora, centra sus esfuerzos en potenciar «el ataque, la finalización y que las jugadoras cojan confianza de cara a puerta», algo en lo que ve «mucho margen de mejora», ya que considera que les falta «finalizar mejor las ocasiones de gol».

Las jugadoras ibicencas estaban acostumbradas a un fútbol de menos control como era el de Saúl Olmo, el anterior técnico del San Pablo. «El equipo estaba acostumbrado a un fútbol más de correcalles», algo que a Oruj no le gusta, ya que es partidario de «tener el control del partido». «Ellas son más de pedir el balón y echar a correr hacia arriba», algo que «deben cambiar», porque el nuevo entrenador considera que «el equipo no tiene que jugar a eso».

Al ser preguntado por alguna jugadora que le haya sorprendido, el técnico afirmó estar fascinado con Yara, una futbolista que está «dando un paso hacia adelante. El año pasado casi no jugó nada, y este año está teniendo bastantes minutos», algo que ha «sorprendido» a la propia Yara, a la que Oruj recomienda que se lo «tiene que creer», porque es «muy buena jugadora» y va a ser «muy importante para el equipo».

«El equipo tiene mucho margen de mejora», manifestó el catalán, que ahora considera «faena» suya «sacarle mucho más rendimiento a la plantilla», pero que recalca que llevan «solo un mes entrenando».

Este fin de semana, el San Pablo visitará al Ourense, último clasificado con tres derrotas en tres partidos. «Es un equipo que no ha empezado bien, que ha perdido todos los partidos por varios goles, pero al que debemos respetar mucho». Oruj ve este como un partido para que «las jugadoras sigan cogiendo confianza y que se lo crean, porque son muy buenas».

También fue preguntado por la diferencia de nivel entre los grupos 1 y 2, a lo que el preparador respondió que «el nivel es muy parejo. Cataluña y Galicia son las dos mejores selecciones territoriales, las que casi siempre llegan a las finales en los Campeonatos de España», por lo que considera ambos grupos «muy similares».