El Gasifred ya conoce a su próximo rival en Copa del Rey

Los ibicencos se enfrentarán al Hospitalet Bellsport

Jesús Rodríguez

La Real Federación Española de Fútbol sorteó este jueves los emparejamientos de la tercera ronda de la Copa del Rey. El único representante pitiuso, el Gasifred Atlético, se enfrentará al Hospitalet Bellsport, un histórico del fútbol sala catalán que milita en el grupo III de 2ª División Nacional B. El enfrentamiento se disputará el 28 o 29 de octubre en el feudo del conjunto catalán.

