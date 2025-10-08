Primeros pasos para impulsar el proyecto global ‘Ibiza Triatlón’

La Federación Española de Triatlón (Fetri), encabezada por su presidente, José Hidalgo, mantuvo este miércoles un encuentro con representantes del Consell Insular de Eivissa y distintos medios de comunicación locales, en una reunión informal que sirvió como punto de partida para relanzar el triatlón en la isla y consolidar a Ibiza como un referente nacional e internacional de este deporte.

El encuentro, concebido como un brain storming o sesión de ideas compartidas, se enmarca en el proyecto ‘Ibiza Triatlón’, una iniciativa que aspira a establecer un calendario de pruebas deportivas de primer nivel con la colaboración de instituciones, federaciones y medios locales. El objetivo: atraer a cada vez más deportistas, integrar a la comunidad deportiva ibicenca y cautivar a la sociedad, haciendo del triatlón una seña de identidad de la isla.

«Quiero saber vuestra opinión sobre cómo podemos seguir construyendo un proyecto con potencial», expresó José Hidalgo al inicio de su intervención. «Nos parece —y así lo hablamos con Salva [Losa]— que sería bueno escuchar a la gente de la isla y empezar con esta comida. No es una rueda de prensa, sino una reunión de complicidad. Queremos contar con vuestra opinión y vuestro compromiso. Esta reunión queremos que sea eso, de colegas, de cómplices, para poner en marcha un proyecto donde os sintáis parte de él», añadió el presidente de la Fetri, que estuvo acompañado, entre otros, por el conseller de Deportes, Salvador Losa.

Un vínculo histórico

Durante su exposición, Hidalgo recordó el vínculo histórico entre Ibiza y el triatlón: «La Federación Española de Triatlón es la que más tiempo y de forma más ininterrumpida ha estado en esta isla celebrando competiciones nacionales o internacionales. El primer Campeonato de España se disputó en 1997, cuando era el ‘Home de Ferro’, y desde entonces siempre hemos tenido una prueba de primer nivel aquí».

El dirigente destacó también el «valor añadido» que supone el nombre de Ibiza en el panorama deportivo: «Aún hoy, muchos recuerdan el Campeonato del Mundo de Multideporte que se celebró aquí. Ibiza sigue sonando fuerte, y si la isla da un paso adelante, estoy seguro de que tendrá una alfombra roja en el ámbito europeo e internacional».

Con la vista puesta en el 30º aniversario de la presencia continuada del triatlón en Ibiza, que se cumplirá el próximo año, Hidalgo subrayó la intención de dar un salto cualitativo: «Queremos involucrarnos en un proyecto global, donde el protagonismo sea compartido entre el triatlón y la isla. Tenemos la madurez y la posición para desarrollar una estrategia nacional e internacional sólida, vinculada tanto al deportista popular como al de élite, y también a las familias. Queremos generar valores y seguir siendo un ejemplo de buenas prácticas».

Ibiza, epicentro del triatlón

La cita sirvió también para repasar los eventos que se celebrarán este año en la isla, entre ellos el Campeonato de España de Media Distancia y el Campeonato de España de Aquabike, que tendrán lugar en Santa Eulària durante la primera semana de noviembre. Además, coincidiendo con estas pruebas, Ibiza acogerá el encuentro nacional de presidentes de federaciones autonómicas, donde se debatirá la estrategia del triatlón español hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

«Vamos a tener aquí a los máximos dirigentes del triatlón español para hablar de estrategias de los próximos tres años», explicó Hidalgo. «Cerramos el calendario nacional en Ibiza, con la última prueba del año, y estamos muy contentos por ello».

Más allá de la organización deportiva, el presidente de la Fetri quiso destacar la importancia de implicar a la sociedad ibicenca y a los medios de comunicación en el desarrollo del proyecto. «Queremos construir este proyecto con vosotros, los medios, porque sois quienes podéis transmitir los valores a la ciudadanía. Si no os sentís cómplices, nos equivocaríamos seguro».

El apoyo institucional

Por su parte, el conseller de Deportes, Salvador Losa, destacó la importancia de la colaboración institucional para seguir proyectando la imagen de Ibiza como destino deportivo internacional. «Tenemos ocho pruebas declaradas de interés turístico y hemos trabajado muchos años con la Federación», señaló.

Losa aportó además algunas cifras que reflejan la apuesta del Consell por el deporte como motor de promoción turística: «El año pasado invertimos 2,7 millones de euros en 54 contratos de patrocinio, que generaron un retorno mediático de 28 millones. Esto demuestra que el deporte es una herramienta potente para promocionar la isla».

El conseller apuntó también que la estrategia deportiva debe adaptarse al calendario turístico, adelantando la posibilidad de mover futuras pruebas al mes de abril, cuando la isla puede ofrecer mejores condiciones y mayor acogida. «Ibiza es un territorio pequeño, con mucha estacionalidad, y tenemos que elegir bien qué eventos impulsamos», subrayó.

Tras las intervenciones institucionales, los representantes de los medios de comunicación —entre ellos Diario de Ibiza— compartieron sus ideas sobre cómo consolidar la marca Ibiza Triatlón. Entre las propuestas destacaron la necesidad de acercar los eventos a la ciudadanía, mejorar la información de proximidad y gestionar con sensibilidad aspectos como los trazados y cortes de carreteras, para que los vecinos sientan las pruebas como algo propio y no generen rechazo.

El encuentro concluyó con el convencimiento compartido de que ‘Ibiza Triatlón’ puede convertirse en una marca de referencia mundial, impulsada por el trabajo conjunto de la federación, las instituciones y la sociedad ibicenca. «Queremos construir un proyecto de valor que nazca en la isla y llegue al mundo», resumió José Hidalgo. «Y para eso necesitamos que Ibiza y el triatlón caminen de la mano».