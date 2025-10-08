Todo listo para la XXXVI edición de las Jornadas Náuticas Pitiusas

Las XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas darán el pistoletazo de salida el viernes 10 de octubre con un recorrido que rodeará las islas de Ibiza y Formentera. Marina Ibiza, patrocinadora principal, será también la anfitriona de la reunión de patrones y de la ceremonia de entrega de trofeos.

La regata, considerada la competición de vela de crucero más antigua de las Pitiusas, es heredera de la histórica Regata Vuelta a Ibiza y Formentera – Trofeos Jabeque de Oro y Jabeque de Plata, creada en 1974. En sus orígenes, los participantes circunnavegaban Ibiza y Formentera —o solo Ibiza, según la eslora—, sentando las bases de la organización de regatas de crucero en el Club Náutico Ibiza.

En 1989 la prueba se redefinió, combinando el carácter deportivo con un enfoque más lúdico, dando lugar a las actuales Jornadas Náuticas Pitiusas. Este año celebra su 36.ª edición, con un límite de 40 embarcaciones participantes, la capacidad máxima de amarres disponibles.

Con amplia repercusión internacional, la regata atrae a tripulaciones del litoral mediterráneo y de países como Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia, Alemania y Países Bajos. Está organizada por el Club Náutico Ibiza, en colaboración con la Federación Balear de Vela, Club Nàutic Sant Antoni, Marina de la Savina, Marina Ibiza, Consell d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa.

Aprovechando este destacado evento la Junta Directiva del Club Náutico Ibiza, comunica que, tras los convenios suscritos recientemente, cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria de Baleares para disponer de un espacio destinado a los equipos del club en Marina Ibiza durante la temporada de otoño e invierno 2025-2026.

Gracias a este acuerdo con Marina Ibiza, las flotillas de las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Snipe y Finn del Club Náutico Ibiza podrán disfrutar de un enclave privilegiado para sus entrenamientos, cedido generosamente por el concesionario de la marina.

El Club Náutico Ibiza informa que, una vez finalizados los eventos previstos en octubre con motivo del Centenario del Club —las XXXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas (9 al 12), el Campeonato de España de la clase Finn (16 al 19) y el Campeonato de Ibiza de la clase Optimist (25 y 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre)—, se dará a conocer la organización logística para el traslado de las embarcaciones a la nueva sede.