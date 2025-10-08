Ibiza refuerza su apuesta por el turismo deportivo con la 3 Días Trail Ibiza 2025

El Ayuntamiento de Ibiza refuerza su compromiso con el turismo deportivo y la diversificación de la oferta insular mediante su participación activa en la 3 Días Trail Ibiza 2025, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre. El municipio acoge la espectacular carrera nocturna del viernes por las calles de Dalt Vila, consolidando su objetivo de mostrar el patrimonio histórico de la ciudad desde una «perspectiva diferente y dinamizadora».

Dalt Vila, escenario único para el deporte

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, ha expresado su satisfacción por la celebración de una de las carreras en el recinto amurallado de Dalt Vila: «Que alguien de Ibiza elija este paisaje, esta ubicación de Dalt Vila, como centro de una de sus pruebas deportivas para nosotros es un lujo. Significa el valor que le da la gente a este núcleo histórico, este municipio que es Patrimonio de la Humanidad. Además, está comprobado que en todos estos años la gente que participa en las calles de Dalt Vila encuentra increíble poder disfrutarlo de esta manera».

La carrera nocturna por el casco antiguo permite a los participantes experimentar de forma única el patrimonio de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiendo las empedradas calles históricas en un circuito deportivo singular.

Ibiza, la ciudad del deporte

La concejala ha destacado la estrategia del consistorio para posicionar a Ibiza como destino deportivo: «Es un lujo para los visitantes y para los que viven aquí. Tenemos una isla que tiene muchísimas cosas que ofrecer, no solo es fiesta y ocio nocturno, sino que el deporte queremos darle la importancia que tiene. Desde hace varios años, desde el municipio de Ibiza queremos que Ibiza sea la ciudad del deporte y lo estamos consiguiendo. Hablamos de ocio deportivo, pero estas pruebas engloban muchas cosas, no solo es venir y hacer la prueba, es la gastronomía, visitas culturales y todo lo que la isla tiene que ofrecer».

Esta visión integral del turismo deportivo busca mostrar todas las facetas que la isla puede ofrecer a los visitantes, más allá de su tradicional oferta de ocio nocturno, integrando cultura, naturaleza, gastronomía y deporte en una propuesta completa.

Impulso al turismo familiar y desestacionalización

La edil ha puesto en valor el impacto positivo que eventos como la 3 Días Trail Ibiza tienen en la economía local, especialmente en fechas fuera de la temporada alta: «Englobando el turismo en las pruebas deportivas lo que se ha conseguido es que no solo venga el deportista, sino que también venga la familia a disfrutar. Eso también suma y hay muchos más participantes, estamos en más de 800 y cada vez son más los que quieren hacerlo. Además, esta gente viene acompañada, con lo cual cada vez la gente está mucho más incentivada a venir a la isla en todos sus ámbitos».

Con más de 800 participantes de 35 nacionalidades confirmados hasta la fecha, el evento se consolida como una cita clave en el calendario deportivo ibicenco, atrayendo a corredores nacionales e internacionales junto a sus acompañantes, lo que multiplica el impacto positivo en el tejido económico local.

Apoyo a la participación femenina

Uno de los aspectos que más ha destacado Fuster es el notable incremento de la participación femenina en la prueba: «La alta participación femenina es una motivación extra para apoyarles. También es una motivación para esas mujeres que todavía no se lanzan según qué pruebas, y cada vez son más las que se atreven y para nosotros es una maravilla. Soy mujer y siempre apoyaré el deporte femenino, y desde el Ayuntamiento de Ibiza, tanto el alcalde como el resto del equipo, siempre a nivel deportivo esas pruebas que no estábamos acostumbrados a ver tanta mujer, nos alegramos muchísimo que vaya in crescendo». Este crecimiento de la presencia femenina en el trail running refleja la evolución del deporte en la isla y el compromiso del consistorio con la igualdad en el ámbito deportivo.

Tres días de deporte intenso

La 3 Días Trail Ibiza se desarrollará en tres jornadas, comenzando el viernes con la carrera nocturna por Dalt Vila, continuando el sábado con diferentes modalidades en Sant Josep, y concluyendo el domingo con el cierre de esta edición. Los participantes podrán disfrutar de los paisajes más espectaculares de la isla, desde las murallas renacentistas de Dalt Vila hasta las impresionantes vistas de Es Vedrá.

Las inscripciones continúan abiertas en la web oficial del evento, 3diastrailibiza.com, ofreciendo a corredores de todos los niveles la oportunidad de descubrir Ibiza desde una perspectiva deportiva en una época ideal del año. 3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.