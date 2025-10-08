Dos ibicencos en el Mundial de Gravel: Juan Carlos Campillo y Efrén Fernández representan a España en los Países Bajos

Los ciclistas ibicencos Juan Carlos Campillo y Efrén Fernández vivirán este fin de semana una experiencia única al participar en el Campeonato del Mundo de Gravel, que se celebra en la localidad de Limburg (Países Bajos). Ambos deportistas afrontan la cita con una mezcla de ilusión, respeto y orgullo por poder representar a España en un evento de máximo nivel, reservado a los mejores de cada categoría.

Para Juan Carlos Campillo, la cita llega tras meses de intenso trabajo y preparación. El veterano ciclista pitiuso, que competirá en la categoría Máster 50B, reconoce que ha dedicado el verano entero a llegar en la mejor forma posible. “Yo me he pegado un veranito guapo, me he pegado un buen veranito para poder llegar en condiciones. A ver, estamos hablando de un Mundial, que un Mundial todos los que van a disputar han cogido plaza, o sea que no va el que quiere”, explica con una sonrisa el deportista ibicenco.

Campillo destaca la enorme exigencia de la prueba y el nivel de los rivales que le esperan en su grupo de edad: “Hay unos clasificatorios y en esos clasificatorios tienes que coger una plaza. Supuestamente el nivel es muy bueno, o al menos tendremos un nivel parejo. En mi grupo de edad, que yo soy máster 50B, o sea, a partir de 55, el problema es que hay muchos exciclistas profesionales que se han retirado y les sigue picando la competición, siguen compitiendo, entonces mi categoría es complicada”, admite.

Pese a la dureza del reto, Campillo asegura que llega en un gran momento y con la mentalidad de darlo todo: “He entrenado bastante bien, me encuentro muy bien, llego con un pico bastante bueno de forma y nada, no voy a renunciar a nada. Voy a intentar disputar hasta que el cuerpo me dé y cuando no pueda más, intentar acabar lo más dignamente posible. Sobre todo disfrutar del Mundial, porque ya te digo que no es una cosa que puedas hacer todos los días, y luego encima representando al país, pues mucho mejor. Veremos a ver cómo se da”, concluye con ilusión.

Por su parte, Efrén Fernández, otro de los nombres destacados del mountain bike ibicenco, afronta su primera participación mundialista con la misma mezcla de nervios, ilusión y orgullo. “Pues afronto el Mundial sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue el día de la carrera para disfrutar de un evento tan importante como es un Mundial”, comenta. El ciclista valora especialmente la posibilidad que ofrece este tipo de pruebas a los deportistas no profesionales: “Es lo bueno que tiene el ciclismo, que amateurs podemos disputar este tipo de carreras tan importantes, preparándonos bien y consiguiendo una plaza podemos llegar a competir con ciclistas profesionales”.

Fernández, que ha tenido que sobreponerse a algunas dudas físicas en las últimas semanas, llega finalmente con buenas sensaciones: “Voy con toda la ilusión del mundo de vivir una experiencia única, de poder representar a mi país, que creo que es lo más bonito que tiene el deporte. Pensaba que no iba a llegar en buenas condiciones, pero creo que voy a llegar bien dentro de lo que cabe. Ahora toca disfrutarlo, hacerlo lo mejor posible y vivir una experiencia única”, afirma.

Ambos corredores coinciden en señalar que el simple hecho de poder participar en un Campeonato del Mundo ya supone un premio en sí mismo. Para dos deportistas que compaginan su pasión por el ciclismo con sus respectivas profesiones, enfundarse el maillot de España y medirse a los mejores del planeta es el sueño deportivo de una vida.