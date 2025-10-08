El Club Nàutic Sant Antoni convoca a los colegios a participar en la XXXI edición de la Setmana del Mar

El Club Nàutic Sant Antoni ya ha publicado las bases y el calendario para que todos los colegios de la isla que quieran participar en la XXXI edición de la ‘Setmana del Mar’ puedan ir preparando sus trabajos. A partir de este miércoles, los centros tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus proyectos, que, como es habitual, consistirán en el desarrollo de una mascota que guarde relación directa con una especie perteneciente al ecosistema marino pitiuso.

Pocos días después, el 16 de diciembre, previamente a las vacaciones de Navidad, el jurado dará a conocer el nombre de las aulas que acceden al programa y cuáles podrán disfrutar de las actividades alternativas o de consolación, en las que la compañía Baleària desempeñará un papel esencial. Esta edición se desarrollará entre el 19 de enero y el 27 de marzo de 2026. La convocatoria es completamente digital y los centros podrán inscribir a sus grupos online, sin necesidad de imprimir documentos. Se mantiene, además, el protocolo de sostenibilidad que ya se adoptó hace dos años. Con ello se pretende reducir la huella de la Setmana del Mar y cumplir con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cabe recordar que la ‘Setmana del Mar’ es una actividad de educación medioambiental y de convivencia con el mar, destinada a alumnos de 10 y 11 años, de quinto de primaria, de colegios de toda Ibiza. Está organizada por el Club Nàutic Sant Antoni, con el patrocinio de la Conselleria de Esports i Juventut del Consell Insular de Ibiza, Caixabank a través de la Fundación La Caixa i el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la Conselleria de Mediambient i Educació del Gobierno Balear.