15K Formentera Sunset Run reafirma a la isla como destino turístico-deportivo

Con epicentro en la localidad de Es Pujols, la 15K Formentera Sunset Run celebrará este fin de semana su segunda edición. Y lo hará acompañado de cerca de 2.300 corredores, superando la cifra de participantes del pasado curso y consolidándose como una de las «pruebas populares más deseadas del calendario nacional». Todo un éxito para una carrera tan joven, pero con tantos alicientes para el deportista.

Y es que el horario vespertino de la 15K Formentera Sunset Run es uno de los atractivos de esta particular prueba, ya que los corredores podrán deleitarse «del atardecer sobre la isla de Formentera mientras disfrutan a zancadas de su deporte favorito, un momento imborrable y de los que se quedan para siempre en la memoria».

La carrera principal volverá con su recorrido de 15 kilómetros y comenzará a las 18:00 horas. El trazado conducirá a los atletas por lugares como L’Estany des Peix, La Savina o l’Estany Pudent. Mientras, la 5K Sunset Run comenzará en el puerto de Formentera, compartiendo la meta de Es Pujols con su hermana mayor. La idea de ofrecer dos distancias permite a corredores de cualquier condición física tomar parte en el evento.

El entorno paradisíaco de Formentera es además un marco incomparable para completar el programa con otras actividades paralelas. Así, el propio sábado 11 de octubre se estrenará un exclusivo ‘Run & Coffee’ -dirigido por Eric Domingo y Pau Capdevila, y animado por el grupo de running Frolik-al que solo podrán acudir 200 corredores. Durante el fin de semana también se organizan otro tipo de actividades, como una masterclass de yoga a orillas del Mediterráneo, una salida en kayak o tabla de paddle surf desde Espalmador, una excursión en autobús para rodear la isla y conocer todos los rincones de Formentera, y por supuesto un lunch para cerrar la jornada del domingo en el carismático restaurante Fandango, donde no faltará la música en directo con un DJ.

Una carrera más internacional y con más presencia femenina

Por su fama a nivel europeo, Formentera es uno de los destinos favoritos de muchos deportistas. Y así se comprobó en la primera edición del evento, que registró hasta un 20% de participantes procedentes de otros países. En esta ocasión la cifra de nacionalidades en carrera aumenta todavía más, con hasta una docena de países que representan el 27% del total de corredores inscritos. Italia, con casi un 10% del total de participantes, es el país con más representación, seguido de Francia (2%) y Países Bajos (1,9%). También llegarán corredores de Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Rusia, Venezuela, Alemania, Bélgica y Colombia.

La cifra de mujeres inscritas a esta segunda edición de la 15K Formentera Sunset Run también crece respecto a 2024. De hecho, ya alcanza el 60% del total de participantes, un dato revelador y del que ninguna otra carrera española puede presumir. Así, entre las dos pruebas del programa -15K y 5K- habrá más corredoras que corredores.

Una prueba que une deporte, territorio y promoción de la isla

Este miércoles, se ha celebrado en el Consell de Formentera el acto de presentación de la carrera, evento al que han acudido las autoridades y miembros del equipo organizativo.

Francisco Larrey, CEO de Talentum, entidad organizadora, destacó que «en tan solo dos años esta prueba se ha convertido en un referente experiencial, con una aceptación enorme por parte de los deportistas que han vuelto a agotar el cupo de dorsales. Además, el concepto novedoso ‘Sunset’ en una isla mágica y única no solo ayuda a activar el turismo deportivo nacional, sino también el de otros países. Estas cifras de las que estamos tan orgullosos también son resultado de la presencia del evento en diferentes ferias de carreras europeas y del estrecho trabajo realizado con los touroperadores especializados en eventos deportivos durante todo el año. Sin duda alguna, esta 15K Formentera Sunset Run es una prueba desestacionalizada que logra alargar el impacto turístico en la isla, recibiendo a cerca de 5.000 personas entre corredores y acompañantes, y beneficiando de manera directa también a sectores como la hostelería y la restauración».

Por su parte, el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, señalaba que «la 15K Formentera Sunset Run es una experiencia deportiva pero también emocional que pone en valor la puesta de sol de nuestra isla y su paisaje único. Además, este evento refuerza la imagen de Formentera como escenario ideal para pruebas singulares, sostenibles y conectadas con la naturaleza».

Mientras que Artal Mayans, Conseller de Turismo de Formentera, explicaba que «en Formentera apostamos por la desestacionalización como una forma de reforzar tanto el inicio como el cierre de la temporada, ofreciendo un turismo que siempre encuentre atractivos disponibles en la isla. En este sentido, el deporte es una apuesta segura. Con una prueba de nueva creación como la 15K Sunset Run hemos demostrado que Formentera es mucho más que sol y playa: es también un destino ideal para quienes buscan experiencias activas en un entorno natural incomparable. Este evento nos permite además abrir una ventana al mundo para mostrar la otra cara de Formentera, más tranquila, con temperaturas suaves y perfecta para quienes buscan una escapada o desean huir del ritmo acelerado de la ciudad».

Por último, el Conseller de Deportes del Consell Insular, Hugo Martínez, quiso agradecer la implicación al comité organizador y al equipo de voluntarios, ya que «hacen posible una cita que combina deporte, convivencia y territorio, situando a Formentera como un destino clave en el calendario deportivo, regalando recorridos mágicos con la puesta de sol como telón de fondo».

Asimismo, Francesco Bellini, director comercial de Trasmapi, ha destacado que para la compañía «es un orgullo formar parte, un año más, de la 15K Formentera Sunset Run, una cita que refleja a la perfección el espíritu de la isla: deporte, naturaleza y autenticidad. Octubre es un mes muy especial para Formentera, cuando la luz, la temperatura y el ambiente invitan a vivirla de otra manera: activa, saludable y sin prisas. Llevamos más de 50 años conectando Formentera y acompañando a quienes la disfrutan todo el año. Apoyar eventos como este es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la isla, impulsando el deporte, los hábitos saludables y un turismo sostenible que preserve su esencia».

Así, la isla ya está preparada para esta cita deportiva y turística que promete consolidarse en el calendario y convertirse en uno de los alicientes indispensables de la agenda de eventos de Formentera. Más información: www.15kformenterasunsetrun.com