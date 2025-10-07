La ciclista de Ibiza Laura Ríos se cuelga la plata en el Campeonato de España de Ultramaratón

La ciclista ibicenca Laura Ríos Bonet, del equipo Construcciones Ibiza S. XXI-Miró, firmó este sábado una destacada actuación en el Campeonato de España de BTT Cross Country Ultramaratón (XCUM), celebrado en Navaluenga (Ávila) bajo la denominación Gran Premio Asotur Alberche-Pinares. La deportista pitiusa se proclamó subcampeona de España tras completar un exigente recorrido de 140 kilómetros y 3.500 metros de desnivel acumulado con un tiempo final de 7 horas y 52 minutos.

La prueba se disputaba bajo el formato de navegación por GPS, lo que obligaba a los participantes a seguir el trazado a través de un dispositivo con el track de la carrera. Sin embargo, Ríos Bonet sufrió un contratiempo técnico cuando se rompió el soporte de su GPS, lo que la obligó a continuar durante cerca de 60 kilómetros guiándose únicamente por las huellas de otras bicicletas. A pesar de esa dificultad, logró mantener el ritmo y conservar la segunda posición, firmando así una de las actuaciones más destacadas de su carrera deportiva.

El resultado obtenido en Ávila confirma la progresión y solidez competitiva de Laura Ríos, que en los últimos años se ha consolidado como una de las referentes del ciclismo femenino balear. La ciclista ha cosechado diversos éxitos en pruebas de mountain bike, tanto a nivel autonómico como nacional. En 2020, por ejemplo, se impuso en la prueba de BTT Portinatx, con un recorrido de 28 kilómetros, y desde entonces ha mantenido una presencia constante en los podios de competiciones insulares y regionales, destacando por su capacidad de resistencia y regularidad en pruebas de larga distancia.

Con este nuevo logro, la ciclista del Construcciones Ibiza S. XXI-Miró vuelve a situar el nombre de Ibiza en lo más alto del ciclismo de montaña nacional. Su subcampeonato en el XCUM supone un reconocimiento a años de trabajo, constancia y dedicación, y la consolida como una de las ciclistas más destacadas del panorama balear en esta disciplina.