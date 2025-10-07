Tir amb bassetja
El CEBE Ibiza femenino, segundo en la Liga Balear de tir amb bassetja en Sant Josep
Ibiza
Este domingo se disputó en Sant Josep la última prueba de la Liga balear por equipos de tir amb bassetja. Acudieron un total de 51 tiradores de Mallorca, Menorca y Ibiza. El equipo femenino del CEBE Ibiza logró la segunda plaza, sólo superado por las de Lloseta. El masculino sólo pudo lograr una quinta plaza. La organización corrió a cargo del Club Deportivo Bassetja Ibiza CEBE y la Federación Balear.
