Natación
Casi 600 inscritos para la cuarta edición de la Marnaton eDreams Ibiza
Ibiza
Este sábado tendrá lugar la cuarta edición de la MARNATON eDreams Ibiza by Baleària. La prueba contará con casi 600 participantes repartidos entre las distancias de 8km, 4km y 2km. La travesía de 8km arrancará a las 9h desde Cala Xarraca; la de 4km dará comienzo a las 11h desde Es Caló d’en Calders; mientras que la de 2km empieza a las 12.00h desde Cala Benirrás. Todas las distancias acabarán en Playa Puerto Sant Miquel, delante del Hotel Cala San Miguel Resort.
