Toni Vingut, tercero en el Campeonato de España de quads

El piloto del Motoclub Formentera i Ibiza, Toni Vingut, ha cerrado la temporada con un brillante tercer puesto en el Campeonato de España de Raids 2025, tras finalizar en el podio de la XI edición del Rally TT Cuenca, última prueba puntuable del certamen.

La exigente cita, organizada por el Club Deportivo Cuenca Motor 4x4, reunió a los mejores especialistas nacionales de coches, motos y quads. Vingut, que compitió en la categoría de Quads, afrontó un recorrido de más de 320 kilómetros cronometrados sobre un terreno pedregoso y polvoriento. A pesar de sufrir un pinchazo en el primer tramo del sábado, el ibicenco logró sobreponerse, reparar su vehículo durante la asistencia y mantener un ritmo sólido hasta el final, asegurando una meritoria tercera posición.

El piloto, que en los últimos años ha centrado su carrera en los Side by Side, aprovechó la prueba como preparación de cara al Dakar 2026, donde espera participar de nuevo como copiloto. «Estoy muy contento con el resultado y con haber disfrutado tanto sobre el quad», afirmó Vingut, que felicitó al campeón Alejandro García.