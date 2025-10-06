Dos medallas para Ibiza en la Copa de España escolar de judo en Santander

Este fin de semana se ha celebrado en el Palacio de los Deportes de Santander la segunda cita del calendario nacional con motivo de la Supercopa de España Sub-18 y la Copa “A” de España Sub-15, una de las pruebas más exigentes del circuito donde se dieron cita más de 1450 judokas procedentes de todas las comunidades autónomas y de Francia.

Hasta allí se desplazó una expedición del Club de Judo Sant Jordi, formada por cuatro deportistas y un técnico, con el objetivo de seguir sumando experiencia y afianzarse en el ranking nacional. Y logran billar consiguiendo dos medallas.

La competición se desarrolló durante el sábado 4 (categoría cadete) y el domingo 5 (categoría infantil) y dejó grandes sensaciones para la delegación ibicenca, destacando especialmente las actuaciones de Dina Hamri y María García, quienes lograron una medalla de plata y una medalla de bronce, respectivamente.

Plata para Dina Hamri (-48 kg cadete)

La actual número 2 del ranking nacional inició su participación venciendo de forma contundente en primera ronda a una representante de Aragón por ippon. En octavos y cuartos de final repitió victoria también por ippon ante rivales de Asturias y del País Vasco. En semifinales volvió a mostrarse intratable, derrotando a la judoka local —número 5 del ranking nacional— nuevamente por ippon.

En la final, Dina se enfrentó a June Sabada, actual número 1 del ranking nacional y su verduga en la final de la Supercopa de Don Benito. Pese a firmar un gran combate, tuvo que conformarse con una merecidísima medalla de plata que la consolida como una de las grandes promesas del judo balear. Con este resultado, Dina Hamri suma dos medallas consecutivas en las dos citas nacionales disputadas esta temporada, reafirmando su condición de número 2 del ranking nacional.

Bronce para María García (-48 kg infantil)

Por su parte, María García, actual número 1 del ranking nacional, comenzó su participación con victoria por ippon ante una representante de Aragón. En octavos de final, tras dominar gran parte del combate, cayó en la técnica de oro ante una judoka gallega —número 5 del ranking— que posteriormente se colgó la medalla de plata.

María accedió a la repesca y mostró su carácter competitivo, venciendo por ippon en las dos primeras rondas y logrando una brillante victoria en el combate por el bronce, también ante una representante de Aragón. Con este resultado, María García mantiene el pleno de medallas en el circuito nacional y continúa como número 1 del ranking nacional de su categoría.

Buenas sensaciones para el resto del equipo

En la categoría cadete -60 kg, Unai Gómez superó sus dos primeros combates, cayendo en dieciseisavos de final y quedando fuera de las opciones de repesca. En -66 kg, Iván Agües perdió en primera ronda, pero accedió a la repesca, donde ganó su primer combate antes de caer en el segundo.

Todos los deportistas del club mostraron un rendimiento positivo en una competición de altísimo nivel, enfrentándose a rivales de toda España y acumulando experiencia clave para el resto de la temporada.

La expedición del Club de Judo Sant Jordi, integrada por Dina Hamri (-48 kg), Unai Gómez (-60 kg) e Iván Agües (-66 kg), regresó a Ibiza con muy buenas sensaciones y la motivación de seguir creciendo como equipo.

Con estos resultados, el Club de Judo Sant Jordi continúa demostrando el gran momento que atraviesa su cantera y afronta con ilusión una temporada que promete muchas alegrías para el judo ibicenco.